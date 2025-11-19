أنباء عن مقترحات أميركية جديدة لإنهاء الحرب بأوكرانيا

كشف مسؤول أوكراني كبير لرويترز عن مقترحات أميركية جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تزامنا مع لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولقائه المرتقب مع مسؤولين من الجيش الأميركي في كييف غدا الخميس.

ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين كييف وموسكو منذ اجتماع في إسطنبول في يوليو/تموز الماضي، في حين تواصل القوات الروسية عملياتها منذ نحو 4 سنوات في شرق أوكرانيا.

وحسب رويترز، يبدو أن جهود إحياء مفاوضات السلام بين كييف وموسكو تكتسب قوة دفع رغم أن روسيا لم تظهر أي علامة على تغيير شروطها لإنهاء الحرب.

وذكرت الرئاسة الروسية (كرملين) أن المفاوضين الروس لن ينخرطوا في المحادثات، لكن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وتركيا حول ما ستؤول إليه.

وذكر موقع "أكسيوس" أمس الثلاثاء أن واشنطن تنسق مع روسيا بشكل سري لوضع خارطة طريق لإنهاء الحرب.

لقاء إسطنبول

في غضون ذلك، التقى زيلينسكي بأردوغان بعد جولة له في اليونان وفرنسا وإسبانيا، رغم الأزمة السياسية في أوكرانيا بعد فضيحة فساد أقال البرلمان على إثرها وزيري الطاقة والعدل اليوم.

وقال زيلينسكي أمس إنه سيبحث مع أردوغان كيفية إحلال "سلام عادل" في أوكرانيا، و"بذل كل ما هو ممكن للتعجيل بنهاية الحرب وهو الأولوية القصوى لنا".

من جهته، قال أردوغان إن مفاوضات إسطنبول تشكل منصة مهمة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي قال فيه إنه "من المفيد تفعيل مسار إسطنبول لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وبمضمون أشمل يتيح معالجة المشكلات التي أصبحت أكثر تفاقما".

محاولة أميركية

واستضافت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي ما زالت قريبة من المعسكرين، جولة أولى من محادثات السلام خلال أسابيع الحرب الأولى عام 2022، وظلت المحادثات الوحيدة من نوعها حتى هذا العام عندما بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاولة جديدة.

وذكرت السفارة الأميركية في كييف أن وفدا أميركيا برئاسة وزير الجيش دان دريسكول وصل إلى كييف في "مهمة لتقصّي الحقائق". وقال مصدر مطلع لرويترز إن رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج ضمن الوفد، وسيلتقي هو ودريسكول مع زيلينسكي غدا الخميس.

وقال مصدر تركي إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ربما يزور تركيا أيضا، لكن لم يصدر أي إعلان حتى الآن عن مثل هذه الزيارة من مسؤولين أميركيين.

وقال مصدر آخر في وزارة الخارجية التركية إن المسؤولين الأتراك سيلتقون زيلينسكي فقط، وإنه من غير المتوقع أن يشارك ويتكوف في اجتماعات أنقرة.