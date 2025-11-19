فيديو لمقاتل برازيلي يبكي في أوكرانيا.. ما الحقيقة؟

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لرجل يرتدي زيا عسكريا ويجهش بالبكاء، قال ناشروه إنه مقاتل برازيلي يحارب في أوكرانيا ويستغيث للعودة إلى بلاده.

ويُظهر المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع وحصد تفاعلات بلغات متعددة، الرجلَ وهو يتحدث بالبرتغالية موجها نداء مؤثرا إلى والدته، قائلا: "أمي، لم يكن ينبغي أن آتي… أنا هنا والقنابل تتساقط من كل جهة… أنا وحدي يا أمي. أخرجيني من هنا، كنت غبيا جدا".

وادعى ناشطون أن الفيديو -الذي أثار تعاطفا واسعا- يظهر تزايد معاناة المقاتلين الأجانب في مناطق القتال بأوكرانيا، في حين لا تزال حقيقة هوية الرجل وملابسات ظهوره محل الجدل عبر المنصات.

وحصد الفيديو على حساب إسرائيلي عبر منصة "إكس" أكثر من مليوني مشاهدة، والذي وصف الشاب بأنه داعم للإرهاب في أوكرانيا.

Este video no es para reírse , un “mercenario” brasileño firmó un contrato de 6 meses con Ucrania para luchar contra Rusia y vean lo que dice, pensó que era una película ,el mismo se reconoce como tonto al haber pensado que es lo que iba a pasar ahí y ahora está aterrorizado , la… pic.twitter.com/CtiHjKNRbS — @IsraelVive (@IsraelVive1948) November 14, 2025

وتداولت حسابات أخرى الفيديو؛ منها حساب يدعى "فان إيمريك كريس" الذي قال إن المقاتل الذي ظهر في الفيديو هو "مرتزق برازيلي يناجي أمه بإخراجه من أوكرانيا بعد توقيعه عقدا لمدة 6 أشهر مع نظام زيلينسكي"، في إشارة إلى الحكومة الأوكرانية.

Ik was zo stom,ik dacht dat het als een film zou zijn.Mama,vergeef me" Een Braziliaanse🇧🇷huurling die een contract van 6 maanden tekende bij het Zelensky🇺🇦-regime plaatst emotionele smeekbeden om hulp op sociale media…🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/lHj47FpDGp — Van Emmerick Kris (@VanEmmerickKris) November 16, 2025

ونشرت قناة روسية على منصة "تليغرام" الفيديو، زاعمة أنه مرتزق برازيلي يدعى "جورج أديس جورجياديس"، وأنه وقّع عقدا مع القوات المسلحة الأوكرانية للقتال ضد القوات الروسية.

الحقيقة

وتوصل فريق "الجزيرة تتحقق" إلى أن الفيديو غير صحيح بعد تتبع مصدر المقطع وتحليل محتواه وعناصره، بالإضافة إلى أن الادعاءات المرفقة به لا أساس لها من الصحة.

ومن خلال البحث العكسي، تبين أن الفيديو نشر لأول مرة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عبر حساب في منصة "تيك توك" معروف بنشر محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، ويضم عشرات المقاطع المشابهة التي تعتمد أسلوب إثارة التعاطف بهدف حصد آلاف المشاهدات.

وخلال تحليل الفيديو، رصد الفريق عدة مؤشرات بصرية تؤكد أنه مصنوع بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تظهر على وجه الشخص ملامح غير متناغمة، خاصة في منطقة الفم والأسنان، إلى جانب حركات غير طبيعية للشفاه.

إضافة إلى أن مدة الفيديو قصيرة جدا وهي سمة شائعة في المقاطع المنشأة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي. كما أظهرت نتائج فحص الفيديو على برامج كشف المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي أنه مزيف وغير حقيقي.

وبالتوازي مع فحص المحتوى، أجرى فريق "الجزيرة تتحقق" بحثا موسعا حول هوية الرجل المزعومة، فلم يعثر على أي تقارير رسمية أو إعلامية في البرازيل أو أوكرانيا تشير إلى وجود جندي برازيلي في الخطوط الأمامية خلال الفترة التي انتشر فيها الفيديو.

ومنذ الأيام الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن الاستعانة بمقاتلين أجانب في ساحة المعركة، في ظل اتساع رقعة الحرب وارتفاع الخسائر البشرية.