قام ناشطون مؤيدون لفلسطين من مجموعة "سلمية ضد الإبادة"، اليوم الثلاثاء، بكتابة "جناة" بالطلاء على مبنى المستشارية الألمانية في برلين احتجاجا على استئناف الحكومة توريد الأسلحة لإسرائيل.

وأوضحت الشرطة في العاصمة الألمانية أن رجلا (26 عاما) وامرأة (27 عاما) قاما بكتابة كلمة "جناة" بالطلاء الأحمر على الجدار الخارجي لمبنى المستشارية.

وانتشر مقطع فيديو للحادثة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد تبنت مجموعة تدعى "سلمية ضد الإبادة" هذه العملية.

وجاء في التعليق المصاحب للفيديو "عندما تدوس حكومتنا القانون الدولي بالأقدام وتتلطخ يداها بالدماء، فإننا نحن الشعب الذي يقف في وجهها"، في إشارة إلى القرار الحكومي الأخير باستئناف توريد الأسلحة إلى إسرائيل دون قيود.

وقال الناشطون إن هذا التحرك يأتي رفضا لما وصفوه بـ"تواطؤ الحكومة الألمانية في ما يتعرض له الفلسطينيون"، مؤكدين أن الموقف الرسمي يتجاهل التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقامت الشرطة في البداية باعتقال الرجل والمرأة قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق. وتم تحرير محضر جنائي بحقهما. وفي وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لم تعد هناك أية عبارات مرئية على واجهة دار المستشارية.

وقبل أيام قليلة، كان نشطاء قد علقوا لافتة مؤيدة للفلسطينيين على بوابة براندنبورغ، شعار العاصمة الألمانية. وكانت نفس المجموعة أعلنت آنذاك مسؤوليتها عن هذه العملية أيضا.