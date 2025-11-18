مكتب نتنياهو يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة ويشيد بترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص غزة التي وافق عليها مجلس الأمن ستؤدي إلى السلام والازدهار، معتبرا أن هذه الخطة تشمل جعل غزة منزوعة السلاح والعمل على إزالة التطرف من القطاع.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه وبالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الداعمة للخطة تتوقع إسرائيل إعادة جميع جثث المختطفين دون تأخير.

وأضاف أنه سيتمّ البدء بنزع السلاح من قطاع غزة وإنهاء حكم حماس وفقا لتصريحات الرئيس ترامب والسفير الأميركي في الأمم المتحدة.

وأشار نتنياهو إلى أن رؤية الرئيس ترامب ستُعزز اندماج إسرائيل في المنطقة وتوسّع نطاق "اتفاقات أبراهام".

وقد أقرّ مجلس الأمن الدولي -مساء الاثنين بتوقيت نيويورك– مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وقد صوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، في وقت امتنعت فيه روسيا والصين عن التصويت، دون أن تستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو).

وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يسري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن إسرائيل خرقته مرارا، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بغزة بدعم أميركي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد، وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.