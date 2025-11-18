ماكرون يبدى استعداده للقاء تبون وفتح حوار بين فرنسا والجزائر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه جاهز للحوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن العلاقات المتوترة بين البلدين.

وردا على سؤال عن إمكانية أن يلتقي تبون على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا نهاية الأسبوع، أكد ماكرون بقوله "أحرص على أن تُحترم فرنسا، وأن تدخل في حوار جادّ وهادئ".

وأضاف الرئيس الفرنسي "في حال توفرت هذه الشروط، وكان بالإمكان تحقيق نتائج، سأكون جاهزا طبعا لأي حوار" كاشفا أن الفِرق الدبلوماسية الفرنسية "تعمل على هذا الأمر".

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن توقع حدوث انفراجة في العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد إفراج الجزائر الأسبوع الماضي عن الروائي الفرنسي الجزائري الأصل بو علام صنصال.

وقد وصل صنصال باريس اليوم الثلاثاء واستقبله ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي، حسبما ذكر مكتب ماكرون.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمام الجمعية الوطنية في باريس إن حكومته "تشعر بالارتياح" لسماع خبر العفو عن صنصال، مضيفا أنه يأمل أن يلتئم شمل الروائي بعائلته "في أقرب وقت ممكن" وأن يتلقى العلاج الطبي.

وكان الرئيس الجزائري قد منح صنصال عفوا إنسانيا استجابة لطلب من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقضى الكاتب سنة في السجن بالجزائر، وكان محور أزمة دبلوماسية خطيرة بين الجزائر وفرنسا.

وتدهورت العلاقات بين الجزائر وباريس بشكل حاد بعد اعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.