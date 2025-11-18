زعيمة المعارضة: فنزويلا على أعتاب عهد من دون مادورو

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تقف "على أعتاب عهد جديد" من دون الرئيس نيكولاس مادورو، في حين أبدى مادورو استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، وعقد لقاء وجها لوجه مع أي مسؤول فيها، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 والمتوارية عن الأنظار منذ طعنها في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في وقت تتهم فيه واشنطن مادورو بقيادة "عصابة مخدرات"، وتنفّذ ضربات ضد قوارب تقول إنها تشتبه بارتباطها بالاتجار بالمخدرات وأسفرت عن عشرات القتلى.

وكان الرئيس ترامب قال أخيرا إن أيام مادورو معدودة، رافضا استبعاد إرسال قوات برية مع إبدائه في الوقت نفسه استعداده للحوار.

وقالت ماتشادو، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "إساءة استخدام السلطة من قبل النظام توشك على نهايتها".

وتعهّدت بإجراء انتخابات آمنة ومن دون تلاعب في مرحلة ما بعد مادورو، معتبرة أن فنزويلا لن تنهض بشكل كامل إلا عندما يُحاسب الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أمام القانون وأمام التاريخ.

بدوره، قال مادورو في مؤتمر صحفي عقده الاثنين إن بلده بلد السلام وستظل كذلك، مبديا الاستعداد للحوار وجها لوجه مع أي مسؤول أميركي.

وأضاف أن من يرغب في الحوار مع فنزويلا سيجدنا هنا وسيجد شعبا صادقا يفي بوعده، لكن من يأتنا بخمسين ألف جندي وبخطط مدمّرة، سيجد حربا في كل المدن الفنزويلية، ولفت إلى أن الحياة السياسية لترامب ستنتهي في حال قامت الولايات المتحدة بشن هجوم على فنزويلا.

وأكد مادورو أن الوحدات العسكرية في بلاده متأهبة لمواجهة كافة الاحتمالات، مشيرا إلى وجود جهات تقوم بتحريض ترامب ضد فنزويلا.

وردا على سؤال عما إذا كان قد قرر شن عملية عسكرية ضد فنزويلا، قال ترامب: لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لكن هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع.

يأتي هذا تزامنا مع تقارير أوردتها الصحافة الأميركية تفيد بأن مسؤولين عسكريين كبارا قدموا لترامب الخيارات العسكرية المحدثة للتعامل مع فنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري.