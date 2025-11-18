كوريا الشمالية تحذر من "تأثير دومينو نووي" بسبب اتفاق سول وواشنطن

نددت كوريا الشمالية باتفاق جارتها الجنوبية والولايات المتحدة على بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وقالت إن الاتفاق من شأنه أن يسبب "تأثير الدومينو على الصعيد النووي".

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الأسبوع الماضي، الانتهاء من اتفاق الأمن والتجارة مع الولايات المتحدة، ويشمل خططا للمضي قدما في تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية.

وقالت سول "حصلنا على الدعم لتوسيع سلطتنا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد".

وفي أول تعليق لها على الاتفاق، ردت كوريا الشمالية المسلحة نوويا بأن برنامج الغواصات يمثل "محاولة خطرة للمواجهة".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق "تطور خطِر يزعزع استقرار الوضع الأمني العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج شبه الجزيرة الكورية ويسبب حالة من عدم القدرة على السيطرة النووية في المجال الدولي".

وأضافت بيونغ يانغ، أن امتلاك كوريا الجنوبية غواصات نووية "سيسبب حتما تأثير الدومينو على الصعيد النووي في المنطقة، ويشعل سباق تسلح محموما". وأضافت أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة أكثر واقعية".

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول، أن بيونغ يانغ أجرت الاختبار التاسع والأخير لمحرك صاروخ باليستي، ما يشير إلى أنه من الممكن إجراء إطلاق كامل لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد في الأشهر المقبلة.

ويأتي تعليق كوريا الشمالية بعد يوم واحد فقط من اقتراح سول إجراء محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ لمنع الاشتباكات الحدودية، وهو العرض الأول من نوعه منذ سبع سنوات.