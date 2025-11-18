قيادات عسكرية هندية تنتقد استقالة آلاف المسلمين من الجيش.. ما حقيقتها؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الهند جدلا واسعا بسبب تصريحات مصورة نسبت إلى قيادات بارزة في الجيش الهندي تتضمن هجوما ضد الإعلام المحلي والحزب الحاكم، مما يوحي بتوتر كبير بين المؤسسة العسكرية وحكومة ناريندرا مودي.

وتنوعت هذه المزاعم بين حديث عن استقالات جماعية لجنود مسلمين من الجيش الهندي، وتصريحات غاضبة ضد الحكومة، واتهامات بتسخير الجيش لخدمة الحزب الحاكم، الأمر الذي أدى إلى تساؤلات حول حقيقة هذه المقاطع.

استقالة جنود مسلمين

بعد التفجير الذي وقع قرب الحصن الأحمر في نيودلهي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم استقالة 20 ألف جندي مسلم من الجيش.

وكان التفجير الذي وقع في نيودلهي يوم الاثنين الماضي قد أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، في هجوم وصفته الحكومة بـ"الإرهابي" مع تعهدها بمحاسبة المتورطين.

وتداولت حسابات على منصة "إكس" فيديو زعمت أنه يعود إلى أوبيندرا ديفيدي رئيس أركان الجيش الهندي -الذي يهتم بشؤون القوات البرية- وهو يشير إلى أن الاستقالات الجماعية سببها "إلقاء الإعلام اللوم على المسلمين دون توقف" منذ هجوم نيودلهي، معتبرا أن "عملية تسييس الدولة وفق الأيديولوجيا الهندوسية القومية دمّرتنا".

Breaking News: Indian Chief of Army blasts Indian media,"More than 20'000 Muslims jawans in the Indian Army have submitted their resignations because of Indian media blaming the Muslims non stop, in the wake of Delhi attacks. Saffronization has destroyed us." pic.twitter.com/Ph9nGvaNbW — The Whistle Blower (@InsiderWB) November 13, 2025

وقد حظي خبر الاستقالات بانتشار واسع على منصات رقمية مختلفة، مثل "تيك توك" و"إكس" وأثار موجة من الجدل والتساؤلات، حول موقف الحكومة من تلك الخطوة.

وكتب حساب على منصة إكس "استقالة 20 ألف جندي مسلم ليس عددا قليلا، إنه يدل على مدى عمق الكراهية وانعدام الثقة، الهند تدمر جيشها من الداخل".

20,000 Muslim soldiers resigning is not a small number. It shows how deep the hate and mistrust have gone. India is destroying its own army from within. https://t.co/WqaDT7qxRz — Shaher Bano (@ItsSheherBano) November 13, 2025

وقد شاركت حسابات باكستانية مقطع الفيديو على نطاق واسع مرفقا بعبارات مثل "انتهى قائد الجيش الهندي".

🚨 بھارتی حکومت نے اس آرمئ آفیسر کے بیان پر استعفیٰ مانگ لیا تم نے ایسا بیان کیوں دیا بھارتی فوج کے سربراہ نے بھارتی میڈیا پر تنقید کرتے ہو کہا کہ دہلی حملوں کے بعد بھارتی میڈیا کی جانب سے مسلمانوں پر الزام تراشی کی وجہ سے بھارتی فوج میں 20 ہزار مسلمان جوانوں نے استیعفے جمع… pic.twitter.com/10QZC1SUeZ — بانکے میاں (@bankay_mian62) November 15, 2025

وذهبت حسابات أخرى إلى الادعاء بأن الحكومة الهندية طلبت من القائد العسكري البارز الاستقالة بسبب تصريحاته حول الاستقالات الجماعية.

وعند البحث في مصدر المعلومة، لم يجد فريق "الجزيرة تحقق" أي جهة رسمية أو وسائل إعلام موثوقة أشارت إلى حدوث استقالات جماعية داخل الجيش، مما أثار الشكوك حول صحة الادعاء.

وقاد البحث العكسي إلى المصدر الأصلي لمقطع الفيديو الذي نشرته وكالة "آي إيه إن إس" (IANS) الهندية بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويظهر رئيس أركان الجيش يلقي كلمة خلال فعالية "حوار دلهي الدفاعي 2025" التي أقيمت يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني.

Delhi: Addressing the Delhi Defence Dialogue, COAS General Upendra Dwivedi says, "If you recall the meeting between Presidents Trump and Putin in Alaska, they were also discussing land. Therefore, technology must give us the means to act on land — for destruction, occupation,… pic.twitter.com/1VdojlzkMf — IANS (@ians_india) November 12, 2025

وبعد مراجعة الكلمة كاملة من خلال البث المباشر المتوفر على منصة "يوتيوب" تبيّن أنه لم يتطرق خلالها إلى أي حديث عن استقالات جماعية داخل الجيش.

وكشف فريق "الجزيرة تحقق" أن الفيديو المتداول مركب عبر تقنية "التزييف العميق" (Deepfake) مما يعني أن قائد الأركان لم يدل بهذه التصريحات مطلقا.

تسييس الجيش

كما انتشر فيديو آخر على منصة "إكس" يظهر فيه راجيف غاي نائب رئيس أركان الجيش الهندي يوجه انتقادات حادة لما وصفه بـ"التسييس المتزايد" للجيش، محذرا من أن ذلك "يهدد وحدة المؤسسة العسكرية الهندية" ويقوّض قيمها.

Republic case kare ispe to maja aaye https://t.co/hCuZu8Sgyk — Advait (@garrvitizm) October 23, 2025

وتوصل فريق "الجزيرة تحقق" إلى المصدر الأصلي لمقطع الفيديو الذي نشرته قناة "ريببك وورلد" (Republic World) ويعود لمؤتمر للقوات المسلحة وعقد بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن خلال تتبع البث المباشر لكلمة المسؤول العسكري، لم يرصد "الجزيرة تحقق" تطرقه إلى هذه التصريحات السياسية المزعومة من قريب أو بعيد.

وكشفت أداة متخصصة في كشف التزييف العميق أن مقطع الفيديو المتداول مزيف ومولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الجيش والانتخابات

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تداولت حسابات باكستانية تصريحات منسوبة إلى أنيل تشوهان رئيس أركان الدفاع الهندي -الذي يُشرف على التنسيق بين جميع القوات المسلحة- قال فيه "الجيش المحترف يقاتل دائما من أجل بلاده، لكن منذ وصول رئيس الوزراء مودي إلى السلطة، بات ينظر إلى الجيش الهندي كتابع يخدم حزبه السياسي".

Indian CDS Anil Chohan slams center government, "A professional army always fights for their country but ever since PM Modi came into power, he always considered the Indian army as the concubine of his political party, this is exactly why we opposed the saffronization of the… pic.twitter.com/kk3Kj93uj2 — Zaryab Ali (@zaryabali720) November 10, 2025

وأشار الجنرال -بحسب المقطع المتداول- إلى أن القوات المسلحة تعارض "محاولة إضفاء الصبغة الزعفرانية" و"سيطرة حزب بهاراتيا" على الجيش الهندي، كما زعم أن هذا الحزب "كان يستخدم الجيش للفوز بانتخابات ولاية بيهار".

Breaking News: Indian CDS Anil Chohan slams center government, "A professional army always fights for their country but ever since PM Modi came into power, he always considered the Indian army as the concubine of his political party, this is exactly why we opposed the… pic.twitter.com/EuIe6xPx98 — The Whistle Blower (@InsiderWB) November 10, 2025

وقد ظهر أن الفيديو المتداول مفبرك، إذ وصل فريق "الجزيرة تحقق" على النسخة الأصلية للفيديو المنشور على حساب وكالة "إيه إن آي" (ANI) الهندية قبل أن يخضع لتعديلات على صوت رئيس أركان الدفاع خلال كلمته.

#WATCH | Chandigarh | CDS Gen Anil Chauhan says, "If you look at the geopolitical events of the 20th century, India's partition, the coming of Pakistan, our war with China, forced India to have a continental kind of an outlook. But if you have a look at India's geography, I think… pic.twitter.com/uRNSSx9oin — ANI (@ANI) November 9, 2025

وتبين أن المقطع يعود إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال المهرجان التاسع للأدب العسكري بمدينة شانديغار، وبتتبع البث المباشر للعرض يتبين أن القيادي العسكري لم يتطرق إلى انتقاد حزب بهاراتيا ولا نتائج الانتخابات في بيهار، بل تحدث عن قوة الهند القارية والبحرية وعمقها الإستراتيجي.

نمط تضليلي واحد

وتشترك هذه الفيديوهات في نمط تضليلي واحد يعتمد على اقتطاع لقطات حقيقية لخطابات قادة عسكريين ثم إعادة تركيبها باستخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي لإسناد تصريحات سياسية حساسة لم تصدر عنهم.

كما لعبت حسابات باكستانية دورا محوريا في إعادة نشر هذه المقاطع وتضخيم انتشارها عبر منصات التواصل، مما أسهم في إيجاد انطباع زائف بوجود تصدّع داخل المؤسسة العسكرية الهندية وتوتر بين قياداتها والحكومة المركزية.