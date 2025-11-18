قتيل بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

قتل مواطن لبناني اليوم الثلاثاء في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة أدت إلى مقتل علي شعيتو الموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل.

وأكدت أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان فجرا، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

ولفتت إلى تعرض أطراف بلدتي حولا ومركبا بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد لرشقات نارية إسرائيلية من موقع عسكري مستحدث على الطريق الرابط بين البلدتين.

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما خلّف مئات القتلى والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف لبناني وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.