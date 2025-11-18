قتيل باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان

قتل شخص بنيران مسيّرة إسرائيلية أغارت مساء اليوم الثلاثاء على سيارة ببلدة بليدا في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام، وهو الاستهداف الثاني للبلدة بعد إلقاء مسيّرة قنبلة على حفارة في البلدة بليدا فجرا، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

واستشهد مواطن لبناني صباح اليوم في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن الغارة التي استهدفت السيارة في بنت جبيل أدت إلى استشهاد الموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل، علي شعيتو.

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء السلسلة الشرقية والغربية وقرى البقاع الشمالي والهرمل، كما نفذ منذ ظهر اليوم غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية، وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.

وتزامنت تلك الغارات مع تحليق مكثف ومركز للطيران المسيّر المعادي في أجواء بلدات قضاء النبطية والزهراني وعلى مستوى منخفض.

ولفتت الوكالة إلى تعرض أطراف بلدتي حولا ومركبا بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد لرشقات نارية إسرائيلية من موقع عسكري مستحدث على الطريق الرابط بين البلدتين.

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما خلف مئات القتلى والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.