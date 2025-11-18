غارات إسرائيلية على غزة ونسف لمبان وراء الخط الأصفر

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات واستمرت في عمليات نسف المباني خلف الخط الأصفر بشرق قطاع غزة وجنوبه، وجاء ذلك بعد يوم من استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية شرقي قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية غارات وعمليات نسف لمبان خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات المتمركزة في المنطقة المصنفة صفراء.

وفي خان يونس جنوبي القطاع نفذت طائرات الاحتلال غارات خلف الخط الأصفر شرقي المدينة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

والخط الأصفر يرمز إلى الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي باستشهاد طفل بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في الحي نفسه، مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين، ووصف مصدر طبي في المستشفى المعمداني جروح أحدهما بالخطرة.

كما أصيب 10 فلسطينيين إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنابل أمام مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، ووصف مصدر طبي في المستشفى المعمداني جروح طفل من المصابين بالخطرة.

وشمالي القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران مسيّرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا.

ووفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع، استشهد 266 فلسطينيا وأصيب 635 آخرون منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأكدت الوزارة أن حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 69 ألفا و483 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و706 آخرين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.