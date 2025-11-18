أخبار

إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن

Published On 18/11/2025
آخر تحديث: 11:35 (توقيت مكة)

أفاد مصدر مسؤول في الجيش اللبناني للجزيرة بأن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ألغى زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى واشنطن.

وقالت وسائل إعلام لبنانية غن تالإدراة الأميركيةهي التي ألغت الزيارة بسبب البيان الأخير لقيادة الجيش الذي وجّه اللوم لإسرائيل وحدها ولم يلم حزب الله في عرقلة خطة الجيش.

واعتبرت قيادة الجيش في بيان نشرته الأحد الماضي أن "العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب".

وتأتي زيارة قائد الجيش اللبناني الملغاة في وقت يتعرض فيه لبنان لضغوط لنزع سلاح حزب الله.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، في حين لا تزال إسرائيل تحتل عددا من النقاط في جنوب لبنان.

المصدر: الجزيرة

