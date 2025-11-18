إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن

أفاد مصدر مسؤول في الجيش اللبناني للجزيرة، اليوم الاثنين، أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ألغى زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى واشنطن.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الإدارة الأميركية هي التي ألغت الزيارة بسبب البيان الأخير لقيادة الجيش الذي وجّه اللوم لإسرائيل وحدها ولم يلم حزب الله على عرقلة خطة الجيش.

واعتبرت قيادة الجيش في بيان نشرته، الأحد الماضي، أن "العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته السيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب".

يصرّ العدو الإسرائيلي على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بتاريخ ١٦ /١١ /٢٠٢٥.

وتأتي زيارة قائد الجيش اللبناني الملغاة في وقت يتعرض فيه لبنان لضغوط لنزع سلاح حزب الله الذي أعلن أكثر من مرة أن الملف غير قابل للتفاوض رافضا قطعًا هذا المطلب.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، في حين لا تزال إسرائيل تحتل عددا من النقاط في جنوب لبنان.