عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن الإسعاف: 4 مصابين في عملية غوش عتصيون أحدهم في حالة خطيرة

هيئة البث الإسرائيلية عن الإسعاف: 4 مصابين في عملية غوش عتصيون أحدهم في حالة خطيرة

واللا: إطلاق نار عند مفترق طرق التجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم والخلفية قيد التحقيق

القناة 12 الإسرائيلية: مؤشرات أولية على أن عملية إطلاق النار في غوش عتصيون خلفيتها أمنية

الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار في غوش عتصيون

الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: العملية في غوش عتصيون هي محاولة طعن وإطلاق نار والتفاصيل ما زالت قيد الفحص

