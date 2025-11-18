عاجلعاجل,
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن الإسعاف: 4 مصابين في عملية غوش عتصيون أحدهم في حالة خطيرة
Published On 18/11/2025|
آخر تحديث: 15:29 (توقيت مكة)
واللا: إطلاق نار عند مفترق طرق التجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم والخلفية قيد التحقيق
القناة 12 الإسرائيلية: مؤشرات أولية على أن عملية إطلاق النار في غوش عتصيون خلفيتها أمنية
الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار في غوش عتصيون
الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: العملية في غوش عتصيون هي محاولة طعن وإطلاق نار والتفاصيل ما زالت قيد الفحص
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة