شهداء بانتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار في غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة أوقعت شهداء ومصابين بقطاع غزة، في إطار الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

فقد أفادت مصادر فلسطينية بوصول شهيد اليوم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه قتل اليوم فلسطينيين اثنين بزعم محاولتهما تجاوز الخط الأصفر والاقتراب من قواته جنوبي قطاع غزة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث جيش الاحتلال مرارا عن قتل فلسطينيين حاولوا تجاوز الخط الأصفر، وهو الحد الذي انسحب إليه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتبين في معظم الحالات أن الذين تستهدفهم نيران القوات الإسرائيليين قرب الخط الأصفر كانوا مواطنين يتفقدون منازلهم أو يحاولون استعادة بعض من أغراضهم.

وأمس الاثنين استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، بنيران المسيّرات الإسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أصيب ما لا يقل عن 10 في غارة قرب مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط المدينة.

ووفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة في غزة قبل يومين، استشهد 266 فلسطينيا وأصيب 635 بنيران قوات الاحتلال منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

خروقات لا تتوقف.. الاحتلال يشن مذ الصباح غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس. pic.twitter.com/NI9N4gUNQ7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2025

غارات ونسف للمباني

وقد أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بوقوع إصابات إثر قصف مدفعي إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات ونسفت مباني سكنية شرقي مدينة غزة في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومنها حي التفاح، بقصف مدفعي.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة في تلك المناطق، بما في ذلك حي الشجاعية.

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ طائرات الاحتلال غارات خلف الخط الأصفر شرق خان يونس وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، وتزامنا مع ذلك فتحت آليات إسرائيلية النار في تلك المناطق.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى تصاعد كثيف للدخان جراء القصف الإسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

كما أطلقت زوارق إسرائيلية النار في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح، وقالت مصادر فلسطينية إن صيادا أصيب بالنيران في منطقة المواصي الساحلية برفح.

وحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع، أسفرت حرب الإبادة على غزة عن استشهاد 69 ألفا و483 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و706 آخرين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.