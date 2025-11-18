زيلينسكي يزور تركيا الأربعاء لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الثلاثاء- اعتزامه زيارة تركيا غدا الأربعاء، لبحث جهود إحياء مفاوضات إنهاء حرب بلاده مع روسيا.

وقال في تدوينة على منصة "إكس" إن بلاده تجري حاليا تحضيرات لتكثيف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب التي تشهدها أوكرانيا منذ العام 2022.

وأضاف "ستكون هناك محادثات في تركيا، نحن نستعد لتكثيف المفاوضات ونعمل على الحلول التي سنقدمها لحلفائنا".

وأكد أن أولوية أوكرانيا القصوى هي بذل كل ما هو ممكن للتعجيل بنهاية الحرب، مشيرا إلى جهود بلاده الرامية لإعادة إطلاق عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وفي تصريح آخر، قال زيلينسكي إنه سيجري -اليوم الثلاثاء- مباحثات في إسبانيا مع رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، وإنه يعمل على ضمان أن يسفر اللقاء عن اتفاقيات من شأنها أن تمنحنا مزيدا من القوة.

وكان أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، أعلن السبت عقده محادثات في تركيا والإمارات لاستئناف عملية تبادل الأسرى مع روسيا.

واستضافت إسطنبول جولات من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، وأسفرت تلك المفاوضات عن اتفاقيات بشأن إطلاق سراح آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

والأسبوع الفائت، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أليكسي بوليشوك المسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن موسكو مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول.

ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ اجتماع في إسطنبول في 23 يوليو/تموز المنصرم.