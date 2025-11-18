رئيس غينيا بيساو يسعى للفوز بولاية ثانية

يسعى رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الأحد المقبل وسط تحديات كبيرة تواجه البلاد.

ويعد إمبالو (53 عاما) الذي تولى السلطة عام 2020 الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية خاصة بعد استبعاد رئيس الوزراء السابق دومينغوس بيريرا الذي كان يعتبر منافسه الرئيسي على المنصب.

وفي انتخابات عام 2019، فاز الرئيس الحالي على بيريرا بنسبة 54% من الأصوات ليصبح رئيسا لهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة.

وتشكك المعارضة في شرعية إمبالو، وهو جنرال سابق في الجيش، إذ طالبت بإلغاء الانتخابات الرئاسية الماضية، كما أنها تتهمه بتجاوز فترة ولايته الدستورية بعدة أشهر.

وينصّ دستور البلاد على أن مدة الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما تؤكد المعارضة أن ولاية إمبالو انتهت في 27 فبراير/شباط الماضي.

وتقول الحكومة إن الرئيس تعرض لعدة محاولات للإطاحة به، بينها محاولة انقلاب وقعت في 2022 وتخللها إطلاق نار لعدة ساعات قرب مجمع كان يعقد فيه اجتماع مجلس الوزراء.

وفي العام التالي، شهدت العاصمة بيساو اشتباكات مسلحة، وعلى إثرها حلّ الرئيس البرلمان لتظل المستعمرة البرتغالية السابقة مذاك دون هيئة تشريعية.

وإذا فاز في الانتخابات المقبلة، سيواجه رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافه المعلنة في معالجة الفقر وتحسين الصحة والتعليم، إذ لا تزال بلاده تعتمد إلى حد كبير على صادرات الكاجو التي تشهد أسعارها تقلبا.

وبالتوازي مع التحديات الاقتصادية والأمنية، تواجه غينيا بيساو معضلة أخرى تتمثل في ازدهار تجارة الكوكايين.