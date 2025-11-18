ترامب يعد بتسهيلات فيزا لمونديال 2026 والمنصات تتفاعل

تفاعلت المنصات مع وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرة الدخول لحضور فعاليات كأس العالم 2026، في خطوة تهدف لتعزيز نجاح البطولة التي تشارك في استضافتها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك.

جاء ذلك خلال اجتماع في المكتب البيضاوي جمع ترامب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، لمناقشة آخر الاستعدادات التنظيمية للحدث الكروي الأكبر عالميا، والذي يتوقع أن يدر على الاقتصاد الأميركي أرباحا ضخمة.

وتوقع ترامب أن تحقق استضافة المونديال عوائد اقتصادية تصل إلى 30 مليار دولار، مع إيجاد ما يقارب 200 ألف فرصة عمل جديدة، وهو الزخم الذي دفع الإدارة الأميركية إلى إيلاء اهتمام خاص لملف دخول الجماهير وتيسير إجراءاته.

وفي هذا السياق، كشف ترامب عن إنشاء "نظام المواعيد ذي الأولوية الخاص بالفيفا" الذي سيمنح حاملي تذاكر المباريات الأولوية في الحصول على مواعيد للمقابلات في السفارات والقنصليات الأميركية.

وأوضح ترامب قائلا "سيسمح هذا النظام لحاملي تذاكر كأس العالم الذين يواجهون أوقات انتظار طويلة باختيار الحصول على مقابلة ذات أولوية، وقد أصدرت تعليماتي ببذل كل ما في الوسع لجعل كأس العالم 2026 نجاحا غير مسبوق".

لكن حيازة تذكرة المباراة لا تعني الحصول التلقائي على التأشيرة، بل تضمن فقط تسريع موعد المقابلة، ناصحا الجماهير بالبدء في إجراءات التقديم في أقرب فرصة ممكنة لضمان حضورهم، بحسب تصريحات لوزير الخارجية الأميركية.

ومن جانبه، أكد رئيس الفيفا أن مبيعات التذاكر تسير بشكل قياسي، مشددا في الوقت ذاته على أن الأولوية القصوى هي توفير تجربة آمنة وممتعة لجميع المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ولم يخلُ حديث ترامب من تحذيرات ذات طابع سياسي، حيث لوّح بإمكانية حرمان بعض المدن الأميركية التي يديرها ديمقراطيون من استضافة المباريات، مثل سياتل ولوس أنجلوس، ما لم يتم تحسين الأوضاع الأمنية فيها، وهو ما اعتبره البعض تهديدا بتسييس الحدث الرياضي.

ورصد برنامج "شبكات" (2025/11/18) جانبا من تفاعلات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي مع هذه التطورات، حيث رحب البعض بالتسهيلات المعلنة، بينما أبدى آخرون شكوكا وتخوفات، فكتب مرهف متفائلا:

أتوقع أن يكون كأس العالم في الولايات المتحدة أجمل نسخة، في ظل وجود تسهيلات كثيرة ومتعة أكبر

وفي المقابل، أبدى عمر تشككه في فعالية هذه الإجراءات، مشيرا إلى احتمال فرض قيود أمنية مشددة، فغرد:

ما بظن رح يكون في حرية حركة بالتذاكر المطروحة.. أكيد عاملين حسابهم ممكن ناس تشتري التذكرة وتحاول تبقى في الولايات المتحدة.. رح يكون في قيود

أما وائل فكانت له مخاوف من تزامُن البطولة مع توقيت سياسي حساس، حيث كتب:

رح يجي كأس العالم بموعد الانتخابات النصفية والخوف رح يكون من أعمال الشغب والتخريب.. ممكن الديمقراطيين يستغلوا الموقف ويعملوا مشاكل ليفشلوا إدارة ترامب

وبعيدا عن السياسة والتنظيم، لفتت بحة صوت الرئيس ترامب خلال حديثه انتباه الكثيرين، ومنهم فرح التي عبرت عن قلقها بشأن حالته الصحية، قائلة:

قبل كان في كدمات حاول يخفيها وهلا بحة صوته.. هي كلها إشارات إنو وضعو الصحي غير مستقر ما لازم ننسى إنو عمره 79 سنة

وقد أصبحت هذه التساؤلات الصحية التي طرحتها فرح مادة دسمة للصحافة التي بدأت تبحث عن أسباب بحة الصوت المفاجئة التي ظهر بها الرئيس، مضيفة بُعدا آخر للنقاش الدائر حول استعدادات المونديال.