اليابان تحذر مواطنيها في الصين وسط توتر مع بكين

دعت اليابان مواطنيها في الصين إلى توخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة، وسط تفاقم النزاع بين بكين وطوكيو على خلفية موقف الأخيرة من تايوان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن التحذير الأخير هو دعوة متجددة لاتخاذ تدابير السلامة مع تزايد المشاعر المناهضة لليابان في وسائل الإعلام الصينية بعد الأحداث الدبلوماسية الأخيرة.

وأوضح كيهارا أن الحكومة أصدرت أحكاما تستند إلى دراسة شاملة للوضع الأمني في الصين والمنطقة، فضلا عن الظروف السياسية والاجتماعية، وذلك في تعليق على الإشعار الخاص بالسلامة.

واشتعل الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان بسبب تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أمام البرلمان بأن طوكيو قد تردّ عسكريا على أي استخدام للقوة ضد جزيرة تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتوجّه رئيس إدارة شؤون آسيا وأوقيانوسيا في الخارجية اليابانية ماساكي كاناي أمس الاثنين إلى الصين لخفض التوتر الدبلوماسي الذي نشأ على خلفية تصريحات تاكايتشي.

ووفقا لوسائل إعلام يابانية، من المتوقع أن يوضّح كاناي للمسؤولين الصينيين أن تصريحات تاكايتشي لا تعني أي تغيير في الموقف الرسمي لليابان الذي يعترف بأن "جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين".

وطالبت السفارة اليابانية في الصين مواطنيها أمس الاثنين باحترام العادات المحلية وتوخي الحذر في تعاملهم مع الشعب الصيني، داعية إياهم إلى أن يكونوا على دراية بمحيطهم عندما يكونون في الخارج، وكذلك عدم السفر بمفردهم، والحذر عند السفر مع الأطفال.

وعلق موزعو الأفلام عرض فيلمين يابانيين على الأقل في الصين، وهو إجراء قال تلفزيون الصين المركزي في وقت متأخر أمس إنه "قرار حكيم" يأخذ في الاعتبار المشاعر المتوترة للجمهور المحلي.

وتطالب بكين بضم تايوان إلى أراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، في وقت تصر فيه تايوان على استقلالها منذ عام 1949، وهو ما لا تعترف به بكين.

وتبعد تايوان نحو 110 كيلومترات من الأراضي اليابانية، وتوفر المياه المحيطة بالجزيرة طريقا بحريا حيويا للتجارة التي تعتمد عليها طوكيو. وتستضيف اليابان كذلك أكبر وجود عسكري أميركي خارج الولايات المتحدة.