الكرملين: اتفاق المقاتلات بين فرنسا وأوكرانيا يؤجج الحرب

نددت روسيا، اليوم الثلاثاء، بتوقيع باريس وكييف اتفاقا لتزويد أوكرانيا بنحو 100 مقاتلة من طراز "رافال"، معتبرة أن الخطوة "تؤجج" الحرب.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "باريس لا تساهم بأي شكل كان في السلام، بل تؤجج العسكرة والمواقف المؤيدة للحرب".

وأتى موقف موسكو غداة توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إعلان نوايا" يحدد الإمدادات الدفاعية المستقبلية لكييف أثناء زيارة قام بها الرئيس الأوكراني إلى باريس الاثنين.

ووقع الرئيسان ماكرون والأوكراني زيلينسكي، أمس الاثنين، مذكرة تتضمن شراء كييف 100 مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، خلال الأعوام المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائهما في قاعدة فيلاكو باي الجوية القريبة من باريس، التي وصلها زيلينسكي في زيارة رسمية هي التاسعة له إلى هذا البلد، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت باريس سلّمت كييف مقاتلات "ميراج" لكن لم يسبق الحديث عن إمكانية حصول أوكرانيا على "رافال"، وهي الأبرز ضمن الطائرات الحربية الفرنسية.

وقال بيسكوف "بغض النظر عن الطائرات التي تباع لنظام كييف، لن يغيّر ذلك الوضع على الخطوط الأمامية ولا يمكنه أن يغيّر الديناميكيات".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.