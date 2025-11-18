القضاء يرفض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس

منع 3 قضاة اتحاديين ولايةَ تكساس الأميركية اليوم الثلاثاء من استخدام خرائط دوائر انتخابات الكونغرس التي أعاد رسمها الجمهوريون والتي كانت ستعزز فرص حزبهم في انتخابات التجديد النصفي المزمعة العام المقبل.

وكان هذا الحكم بمثابة ضربة موجعة لجهود الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إعادة رسم نواب الحزب الجمهوري في عدة ولايات للخرائط، لمساعدة الحزب في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد تشهد منافسة محتدمة.

ويشير الحكم على أن التصور العام في هذه القضية هو أنها تتعلق بالسياسة، مضيفا أن السياسة لعبت دورا في رسم خريطة عام 2025، لكن الأمر تجاوز السياسة بكثير، وتحدث الحكم عن "أدلة دامغة إلى أن تكساس قد تلاعبت في تقسيم الدوائر الانتخابية لخريطة عام 2025 بشكل عنصري".

ونجح ترامب خلال أغسطس/آب في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في تكساس، الولاية الجمهورية بامتياز، بهدف إيصال 5 نواب جمهوريين إضافيين إلى الكونغرس.

وتُحدَّد الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة بعد إجراء تعداد وطني كل 10 سنوات، إلا أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة منحازة لصالح حزب سياسي معيّن، أصبحت ممارسة شائعة.