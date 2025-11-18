إصابة مصور الجزيرة فادي ياسين برصاص الاحتلال في طولكرم

أُصيب مصوّر الجزيرة فادي ياسين بجروح في ساقيه، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء تأديته عمله قرب مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة ليث جعار إنه كان برفقة المصوّر فادي ياسين لتغطية وقفة نظّمها المواطنون المهجّرون للمطالبة بالعودة إلى منازلهم في المخيم.

وأضاف أنه خلال الوقفة أطلق قناص إسرائيلي النار بشكل مباشر على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة المصوّر فادي ياسين بالرصاص في ساقيه.

وتابع أن طفلا كان متواجدا أيضا في المنطقة أصيب بشظايا الرصاص الحي.

وذكر مراسل الجزيرة أن مصور الجزيرة المصاب نقل على الفور إلى مستشفى ثابث ثابت الحكومي في مدينة طولكرم لتلقي العلاج.

وكان مئات الفلسطينيين من أهالي مخيم نور شمس نظموا الأسبوع الماضي وقفة أخرى للمطالبة بالعودة إلى منازلهم في المخيم الذي هجروا منه قسرا منذ 10 أشهر.

ويأتي إطلاق النار الذي أصيب فيه مصور الجزيرة في محيط مخيم نور شمس في ظل اعتداءات واسعة لقوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين والناشطين الأجانب في الضفة المحتلة.