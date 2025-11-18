إسواتيني تتلقى 5 ملايين دولار من أميركا لاستقبالها مرحّلين

أكدت حكومة مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقا) أنها حصلت على أكثر من 5 ملايين دولار من الولايات المتحدة مقابل استقبال عشرات المُرحّلين في إطار برنامج مثير للجدل أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقوم على عقد اتفاقات سرية مع دول أفريقية لاستقبال مهاجرين مبعدين من الأراضي الأميركية.

وكشفت وثيقة نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في سبتمبر/أيلول الماضي أن إسواتيني وافقت على استقبال 160 مرحلا مقابل 5.1 ملايين دولار، تحت عنوان "تعزيز قدرات إدارة الحدود والهجرة".

وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت أن هذه الترتيبات تفتقر إلى الشفافية وتنتهك حقوق المهاجرين.

وصول أولى الدفعات

ومنذ يوليو/تموز الماضي، استقبلت المملكة الصغيرة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية 15 شخصا، بينهم من وُصفوا في بيانات أميركية بأنهم "مجرمون خطرون" أدينوا بجرائم بينها القتل والاعتداء الجنسي على الأطفال.

ووصلت أول دفعة من 5 رجال على متن طائرة عسكرية أميركية، تلتها مجموعة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول.

ويقبع هؤلاء المرحّلون في سجن ماتسافا شديد الحراسة، المعروف باحتجاز معارضين سياسيين، من دون توجيه تهم رسمية إليهم، بحسب محاميهم.

وقد أعيد أحدهم، وهو رجل جامايكي يبلغ 62 عاما، أنهى عقوبة سجن في الولايات المتحدة، إلى بلاده في سبتمبر/أيلول.

جدل في البرلمان

وفي جلسة برلمانية، أكد وزير المالية نيل رايكنبرغ أن الأموال الأميركية أودعت في حساب وكالة الكوارث الوطنية، لكنه أوضح أن الوكالة "غير مخولة باستخدام أموال لم تُعتمد رسميا"، متعهدا بتسوية الوضع القانوني.

وأضاف أن وزارته لم تكن على علم مسبق بتفاصيل الاتفاق، ولم يُكشف حتى الآن عن الجهة التي وقّعت الترتيب مع واشنطن.

وتُعد إسواتيني آخر ملكية مطلقة في أفريقيا، ويحكمها الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986، وسط اتهامات متكررة لحكومته بانتهاكات لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.

ويأتي الكشف عن هذه الصفقة ليضيف مزيدا من الجدل حول سياسات الهجرة الأميركية، وكذلك حول طبيعة الحكم في المملكة الصغيرة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.