موسكو تسقط مسيرات وأوكرانيا تتحدث عن قتل وإصابة مئات الجنود الروس

قال عمدة موسكو إنه تم إسقاط 3 مسيرات كانت متجهة إلى العاصمة، وأعلنت هيئة الملاحة الروسية فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بضواحي موسكو، في حين تحدثت أوكرانيا عن مقتل وإصابة 960 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة.

من ناحيته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و160 ألفا و380 فردا، من بينهم 960 قتلوا أو أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11355 دبابة، و23594 مركبة قتالية مدرعة، و34499 نظام مدفعية، و1545 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1247 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و81793 طائرة مسيرة، و3940 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67579 من المركبات وخزانات الوقود، و4000 من وحدات المعدات الخاصة.

وتشير وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه يتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

في المقابل، أسفر هجوم صاروخي روسي عن مقتل فتاة وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء.

وفي دنيبروبيتروفسك المجاورة، أبلغ الحاكم فلاديسلاف غاييفانينكو عن "حرائق" في دنيبرو مرتبطة بهجوم مسيّرات، لكن دون ذكر أي وفيات أو إصابات محتملة.

وأمس الاثنين، أسفرت غارات جوية روسية في منطقة خاركيف عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بمناطق سكنية، بما في ذلك روضة أطفال، وفقا للسلطات المحلية.

ومع اقتراب فصل الشتاء، صعدت موسكو ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. ومن جهتها، تستهدف كييف بانتظام مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا.

وبهذا الشأن أعلنت شركة النفط الروسية روسنفت، اليوم الثلاثاء، تعليق عمليات تكرير النفط بمصفاة ريازان بعد هجوم بالمسيرات السبت الماضي.

وعلى الجبهة، يواصل الجيش الروسي الذي يتفوق على القوات الأوكرانية عددا وعتادا تقدمه شرقا، إذ أعلن أمس الاثنين السيطرة على 3 قرى جديدة في مناطق دونيتسك وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.