أوكرانيا تقصف محطات للطاقة بدونيتسك وروسيا تعترض وابلا من المسيّرات

أفادت السلطات الروسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرقي أوكرانيا بتعرض منطقة دونيتسك لهجوم أوكراني استهدف محطات للطاقة، في حين أعلنت موسكو اعتراضها وابلا من المسيّرات الأوكرانية.

وقال الرئيس الذي عينته موسكو على الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك اليوم الثلاثاء، إن هجوما أوكرانيا "غير مسبوق" ليلا، ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات.

وكتب دينيس بوشيلين على تطبيق تليغرام، إن خزانات التسخين ومحطات تنقية المياه في المحطتين توقفت عن العمل، وأن أطقم الطوارئ تعمل على استعادة الإمدادات.

وقال بوشيلين، أمس الاثنين، إن الهجوم الذي شنته مسيّرات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف شخص في مناطق عدة.

وكثفت كييف من هجماتها بالمسيّرات والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة والبنية التحتية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجيستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.

ولم تكتف القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك، أمس الاثنين، فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع أن قواتها الجوية دمرت 31 مسيّرة أوكرانية خلال الليل.