أوروبا تبحث أمنها الرقمي في قمة ببرلين

يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تقليص اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا غير الأوروبية.

وتستضيف قمة السيادة الرقمية الأوروبية وفودا من 23 دولة، من بينهم وزراء وعسكريون وخبراء في شؤون الدفاع، ومن المقرر أن يلقي ميرتس وماكرون الكلمتين الرئيسيتين في القمة.

ويُتوقع صدور إعلانات بشأن التعاون والاستثمارات من قبل شركات ألمانية وفرنسية في مجالات تشمل البنية التحتية الحاسوبية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والدفاع والطائرات المسيرة.

وقالت مصادر حكومية في برلين إن أكثر من 140 متحدثا قد يعتلون المنصة، من بينهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره السويدي بول يونسون.

وتركز القمة بشكل أساسي على الحوسبة السحابية وكيفية تطوير أوروبا لبنية تحتية آمنة خاصة بها لتخزين بيانات الحكومات والشركات. كما ستتناول القمة أيضا استخدام البرمجيات في الهيئات الحكومية والإدارة العامة.

ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، تهدف القمة إلى الاستجابة للدعوات المتزايدة لتمكين أوروبا من السيطرة بصورة أكبر على مصيرها الرقمي.

وتسيطر حاليا شركات أميركية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل على سوق الحوسبة السحابية.