هروب أحد أبرز المتورطين في فضيحة فساد أوكرانية إلى إسرائيل

epa12512356 Intact electric pylons are seen after Russian shelling last night in Kharkiv, northeastern Ukraine, 08 November 2025, amid the ongoing Russian invasion. At least 8 people were injured in the attack on Kharkiv. A gas station building was destroyed, and several cars were damaged. The main target of the Russian shelling of Ukraine last night was the gas and electric infrastructure. Due to problems with the power supply, the electricity for people, electric transport, and the metro in Kharkiv was cut off. The metro stations are used as bomb shelters, according to the State Emergency Service. EPA/SERGEY KOZLOV
فضيحة الفساد هزّت قطاع الطاقة في أوكرانيا وأدت لاستقالة وزيري الطاقة والعدل (الأوروبية)
Published On 17/11/2025
آخر تحديث: 17:30 (توقيت مكة)

تتواصل تداعيات فضيحة الفساد الضخمة التي هزّت قطاع الطاقة في أوكرانيا، مع فرار أحد أبرز المتورطين إلى إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول بأنه بينما تتصدر فضيحة الفساد والرشوة البالغة 100 مليون دولار في شركة حكومية أوكرانية للطاقة النووية العناوين، يزداد الغموض حول مصير الاسم الخفي الكبير في قطاع الطاقة تيمور مينديتش، الذي فرّ إلى إسرائيل.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد، والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد في أوكرانيا بعد تحقيق استمر 15 شهرا، قضية الفساد التي تورط فيها مسؤولو شركات طاقة نووية أوكرانية ومسؤولون كبار.

وصرّح المسؤول في المكتب الوطني لمكافحة الفساد ألكسندر أباكوموف، لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية، أن قضية هروب مينديتش قيد التحقيق.

وقال أباكوموف "سنعرف مكانه. سمعت أنه في إسرائيل. وسنبذل كل ما بوسعنا لإعادته إلى بلدنا".

كما أكد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، للصحيفة نفسها، أن مينديتش موجود في إسرائيل.

وجاء في بيان أصدره المكتب الوطني لمكافحة الفساد أنه تم توجيه تهم الرشوة وإساءة استخدام المنصب إلى 8 أشخاص لم تُكشف هوياتهم بعد.

Ukraine's Energy Minister Svitlana Hrynchuk speaks during the Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC) meeting, in Athens on November 7, 2025. (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)
وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا استقالت وسط الأزمة المتعلقة بالفساد في الكهرباء (الفرنسية)

مغادرة قبل كشف الفضيحة

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، غادر مينديتش، الذي يُعد الاسم الأهم خلف الفضيحة، البلاد قبل أيام من كشف القضية.

وبعد الفضيحة، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان هالوشينكو، إضافة إلى وزيرة الطاقة الحالية سفيتلانا غرينتشوك.

ثم أعلنت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو أن هؤلاء الوزراء قدموا استقالاتهم، وأن الحكومة اقترحت فرض عقوبات على مينديتش.

وعلى الرغم من عدم توجيه اتهامات مباشرة إليه، أعلن زيلينسكي لاحقا فرض عقوبات على مينديتش.

وحسب أسوشيتد برس، كان مينديتش سابقا من أبرز رواد قطاع الترفيه، كما كان شريكا لزيلينسكي قبل توليه الرئاسة في شركة الإنتاج "كفارتال 95".

وبعد توليه المنصب، نقل زيلينسكي جميع حصصه إلى شركائه، بينما وسّع مينديتش أعماله في القطاع التجاري، لكنه احتفظ بعلاقاته الوثيقة مع مجال الترفيه.

وكان مينديتش منتج برنامج كوميديا على يوتيوب، لكن مالكي القناة قرروا إيقاف البرنامج بعد الكشف عن الفضيحة الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

