"موقف بطولي".. سعوديون ينقذون صينيين من السيول في حائل

Published On 17/11/2025
آخر تحديث: 14:11 (توقيت مكة)

تصدر اسم الشاب أحمد ناصر العنزي، ابن محافظة الشملي جنوب غرب منطقة حائل، منصات التواصل السعودية، بعد أن نشر صحفي يدعى بندر الغضوري مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس يوثق لحظة إنقاذ العنزي -مع عدد من أصدقائه- مجموعة من المهندسين الصينيين، احتجزتهم السيول داخل مركبتهم إثر انقلابها في محافظة الشملي.

المقطع أثار تفاعلا واسعا بين المغردين، وصل صداه إلى السفير الصيني لدى المملكة تشانغ هوا، الذي علق قائلا: "شكرا لأصدقائي السعوديين! بسالتك البطولية تجسيد لرقة الإنسانية. جزاك الله خيرا، وسيرضى عنك ربك".

الدبلوماسي الصيني أشاد بالموقف ووصفه بأنه يعكس أسمى صور التضامن الإنساني بين الشعبين، في حين دعا رواد العالم الافتراضي إلى تكريم أحمد وأصدقائه، مشيرين إلى أن المشهد كان إنسانيا خالصا يعكس شهامة الإنسان السعودي وعمق الصداقة بين المملكة والصين.

وأكد مغردون أن مثل هذه المواقف تقول أكثر مما تقوله الكلمات، وتبرهن أن الروابط الحقيقية تبنى على فعل الخير قبل أي شيء آخر، وأن القوة تنطلق من الأخلاق قبل المصالح.

وأضاف آخرون أن هؤلاء الشجعان لا يترددون لحظة في إغاثة الملهوف، حتى لو كان الثمن أرواحهم، وأن الكرم والشهامة ليستا مجرد صفات، بل إنها إرث حي يتوارثه أبناء المملكة جيلا بعد جيل.

وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، روى العنزي تفاصيل عملية الإنقاذ، موضحا أنهم أنقذوا 4 مهندسين صينيين احتجزتهم السيول في أثناء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وأكد أن الموقف كان "عفويا وفطريا"، مضيفا: "ما قمنا به ليس بطولة، بل إنه واجب يقدمه أي شاب من أبناء المنطقة".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

