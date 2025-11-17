"موقف بطولي".. سعوديون ينقذون صينيين من السيول في حائل

تصدر اسم الشاب أحمد ناصر العنزي، ابن محافظة الشملي جنوب غرب منطقة حائل، منصات التواصل السعودية، بعد أن نشر صحفي يدعى بندر الغضوري مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس يوثق لحظة إنقاذ العنزي -مع عدد من أصدقائه- مجموعة من المهندسين الصينيين، احتجزتهم السيول داخل مركبتهم إثر انقلابها في محافظة الشملي.

المقطع أثار تفاعلا واسعا بين المغردين، وصل صداه إلى السفير الصيني لدى المملكة تشانغ هوا، الذي علق قائلا: "شكرا لأصدقائي السعوديين! بسالتك البطولية تجسيد لرقة الإنسانية. جزاك الله خيرا، وسيرضى عنك ربك".

الدبلوماسي الصيني أشاد بالموقف ووصفه بأنه يعكس أسمى صور التضامن الإنساني بين الشعبين، في حين دعا رواد العالم الافتراضي إلى تكريم أحمد وأصدقائه، مشيرين إلى أن المشهد كان إنسانيا خالصا يعكس شهامة الإنسان السعودي وعمق الصداقة بين المملكة والصين.

أتمنى

تكريم هؤلاء الأبطال السعوديين

من قبل ولاة أمرنا الكرام ..

ِ

صباح الخير

سعادة السفير الصيني تشانق هوو

🇨🇳♥️🇸🇦 — الأثِيل (@drd_sa1) November 17, 2025

وأكد مغردون أن مثل هذه المواقف تقول أكثر مما تقوله الكلمات، وتبرهن أن الروابط الحقيقية تبنى على فعل الخير قبل أي شيء آخر، وأن القوة تنطلق من الأخلاق قبل المصالح.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شبكة غامضة لتهجير الغزيين تثير التساؤلات ومغردون يتهمون إسرائيل

شبكة غامضة لتهجير الغزيين تثير التساؤلات ومغردون يتهمون إسرائيل list 2 of 2 التدفق المفاجئ للهواتف الذكية إلى غزة يثير التساؤلات end of list

وأضاف آخرون أن هؤلاء الشجعان لا يترددون لحظة في إغاثة الملهوف، حتى لو كان الثمن أرواحهم، وأن الكرم والشهامة ليستا مجرد صفات، بل إنها إرث حي يتوارثه أبناء المملكة جيلا بعد جيل.

#واشنطن

#ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان

ضربواأروع مثال في الشهامة والإنسانية بعدما أنقذوا مجموعة من الجالية الصينية من الغرق أثناء الأمطار الغزيرة موقف مشرف يرفع الراس ويعكس أصالة أبناء الوطن ونخوتهم التي ما هي غريبة عليهم شكراً لهم من القلب وبيض الله وجيههم على فعلتهم البطولية pic.twitter.com/nvkXzZ78aT — فارس بن سلمان السويلم الغضوري (@Faris__160) November 17, 2025

وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، روى العنزي تفاصيل عملية الإنقاذ، موضحا أنهم أنقذوا 4 مهندسين صينيين احتجزتهم السيول في أثناء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وأكد أن الموقف كان "عفويا وفطريا"، مضيفا: "ما قمنا به ليس بطولة، بل إنه واجب يقدمه أي شاب من أبناء المنطقة".