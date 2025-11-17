مشاهد جوية لحشود كبيرة تشارك باحتجاجات جيل زد في المكسيك.. ما صحتها؟

مع تصاعد احتجاجات جيل زِد في المكسيك خلال الأيام الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد وصورة قيل إنها لحشود من الشباب المنتفض في شوارع البلاد، في حين روجت حسابات لادعاء بمشاركة أجانب في دعم المتظاهرين.

وتداولت حسابات على منصات عدة مقاطع فيديو تظهر وجود مئات الآلاف في الشوارع بزعم أنها توثق المشاركة الكبيرة في الاحتجاجات، مما أثار تساؤلات عن مصداقية بعض هذه المشاهد.

فريق "الجزيرة تحقق" رصد 3 ادعاءات مرتبطة بمظاهرات جيل زد، وأجرى عملية بحث عكسي ومراجعة دقيقة للوصول إلى مصادرها الأصلية، والتأكد من مدى تطابقها مع الأحداث الجارية في المكسيك.

الادعاء الأول

نشر حساب موثق على منصة "إكس" مقطع فيديو حصد مئات الآلاف من المشاهدات ادعى أنه من المظاهرات الحالية في المكسيك، ويتمثل المشهد في تصوير جوي أظهر حشودا كبيرة من الناس تملأ الشوارع والأزقة.

ونشر حساب موثق على منصة "إكس" مقطع فيديو حصد مئات الآلاف من المشاهدات، مدعيا أنه لمظاهرات جيل زد في المكسيك، حيث أظهر المقطع لقطات جوية لحشود ضخمة من الناس في الشوارع، مما عزز فكرة أن المظاهرات الحالية تشهد مشاركة جماهيرية واسعة.

Hoy México le dio su regalo de cumpleaños a #ElCacas. Disfruten. 🇲🇽 pic.twitter.com/PzLe6adGAm — MarkOnce (@MarkDeReborn11) November 16, 2025

ومن خلال إجراء بحث عكسي عن مصدر الفيديو، تبين أنه ليس له علاقة بالاحتجاجات الحالية، بل هو مقطع قديم نُشر قبل أسابيع على منصة "تيك توك"، ويعود إلى تغطية احتفالات "يوم الموتى" التي تعد تقليدا سنويا في العاصمة المكسيكية، وهو ما يؤكد أن الفيديو ليس له علاقة باحتجاجات جيل زد.

الادعاء الثاني

ونشر حساب آخر على منصة "إكس" صورة جوية لحشود كبيرة على طول الشارع، وأرفقها بتعليق استغرب خلاله من العدد الكبير للمحتجين، وحصد المنشور قرابة 500 ألف مشاهدة.

وبالتحقق من مصدر الصورة اكتشف فريقنا أنها منشورة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضمن ألبوم صور في حساب صحيفة "إل هيرالدو دي ميكسيكو" على منصة "إكس"، ولا علاقة لها بالاحتجاجات الحالية.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya está presente en el Ángel de la Independencia para dirigir a los cientos de personas que ya están listas en Paseo de la Reforma para marchar hacia el Zócalo #MarchaDelPueblo 📸 Daniel Ojeda pic.twitter.com/0rd2XZozpl — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 27, 2022

الادعاء الثالث

كذلك تداولت حسابات أخرى على منصتي "تيك توك" و"إكس" مقطع فيديو زعم أنه لوصول شباب من النيبال إلى المكسيك للمشاركة في المظاهرات بعدما أطاحوا بحكومة بلادهم.

Llegaron los chavos de Nepal que derrocaron a su gobierno, a apoyar a los jóvenes de México. MORENA tiene que caer.#GeneracionZ pic.twitter.com/wSkEnj0NVR — JAVIER. México en resistencia civil. (@PorMiMexico71) November 15, 2025

لكن بالتحليل البصري للفيديو، تبين وجود علامات واضحة على أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، مثل وجود علامة "Al-generated" أسفل الفيديو وتشوهات في الوجوه واختفاء رجلي الطفل أثناء النزول من سلم الطائرة وعدم تناسق حركة الأيدي والجسم، إضافة إلى الخلفية غير المستقرة والانتقال غير الطبيعي بين اللقطات.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن وصول متظاهرين من الخارج للمكسيك، كما لم ترصد من وسائل الإعلام المحلية من البلدين تلك الواقعة.

يذكر أن أكثر من 120 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح -معظمهم من رجال الشرطة- خلال مظاهرات في شوارع مكسيكو احتجاجا على سياسات حكومة الرئيسة كلوديا شينباو، ودعا إلى هذه المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي ممثلون عن "جيل زد" احتجاجا على عنف عصابات المخدرات وسياسات شينباو الأمنية.