مشاهد جوية لحشود كبيرة تشارك باحتجاجات جيل زد في المكسيك.. ما صحتها؟

مظاهرة في مدينة مكسيكو (منصات التواصل)
مظاهرة في مدينة مكسيكو (منصات التواصل)

Published On 17/11/2025
آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)

مع تصاعد احتجاجات جيل زِد في المكسيك خلال الأيام الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد وصورة قيل إنها لحشود من الشباب المنتفض في شوارع البلاد، في حين روجت حسابات لادعاء بمشاركة أجانب في دعم المتظاهرين.

وتداولت حسابات على منصات عدة مقاطع فيديو تظهر وجود مئات الآلاف في الشوارع بزعم أنها توثق المشاركة الكبيرة في الاحتجاجات، مما أثار تساؤلات عن مصداقية بعض هذه المشاهد.

فريق "الجزيرة تحقق" رصد 3 ادعاءات مرتبطة بمظاهرات جيل زد، وأجرى عملية بحث عكسي ومراجعة دقيقة للوصول إلى مصادرها الأصلية، والتأكد من مدى تطابقها مع الأحداث الجارية في المكسيك.

الادعاء الأول

نشر حساب موثق على منصة "إكس" مقطع فيديو حصد مئات الآلاف من المشاهدات ادعى أنه من المظاهرات الحالية في المكسيك، ويتمثل المشهد في تصوير جوي أظهر حشودا كبيرة من الناس تملأ الشوارع والأزقة.

ونشر حساب موثق على منصة "إكس" مقطع فيديو حصد مئات الآلاف من المشاهدات، مدعيا أنه لمظاهرات جيل زد في المكسيك، حيث أظهر المقطع لقطات جوية لحشود ضخمة من الناس في الشوارع، مما عزز فكرة أن المظاهرات الحالية تشهد مشاركة جماهيرية واسعة.

ومن خلال إجراء بحث عكسي عن مصدر الفيديو، تبين أنه ليس له علاقة بالاحتجاجات الحالية، بل هو مقطع قديم نُشر قبل أسابيع على منصة "تيك توك"، ويعود إلى تغطية احتفالات "يوم الموتى" التي تعد تقليدا سنويا في العاصمة المكسيكية، وهو ما يؤكد أن الفيديو ليس له علاقة باحتجاجات جيل زد.

الادعاء الثاني

ونشر حساب آخر على منصة "إكس" صورة جوية لحشود كبيرة على طول الشارع، وأرفقها بتعليق استغرب خلاله من العدد الكبير للمحتجين، وحصد المنشور قرابة 500 ألف مشاهدة.

وبالتحقق من مصدر الصورة اكتشف فريقنا أنها منشورة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضمن ألبوم صور في حساب صحيفة "إل هيرالدو دي ميكسيكو" على منصة "إكس"، ولا علاقة لها بالاحتجاجات الحالية.

  الادعاء الثالث

كذلك تداولت حسابات أخرى على منصتي "تيك توك" و"إكس" مقطع فيديو زعم أنه لوصول شباب من النيبال إلى المكسيك للمشاركة في المظاهرات بعدما أطاحوا بحكومة بلادهم.

لكن بالتحليل البصري للفيديو، تبين وجود علامات واضحة على أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، مثل وجود علامة "Al-generated" أسفل الفيديو وتشوهات في الوجوه واختفاء رجلي الطفل أثناء النزول من سلم الطائرة وعدم تناسق حركة الأيدي والجسم، إضافة إلى الخلفية غير المستقرة والانتقال غير الطبيعي بين اللقطات.

تشوهات بالأجسام وعلامة مائية على الفيديو المتداول تؤكد أنه مولد بالذكاء الاصطناعي
تشوهات بالأجسام وعلامة مائية على الفيديو المتداول تؤكد أنه مولد بالذكاء الاصطناعي

ولم يصدر بيان رسمي بشأن وصول متظاهرين من الخارج للمكسيك، كما لم ترصد من وسائل الإعلام المحلية من البلدين تلك الواقعة.

يذكر أن أكثر من 120 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح -معظمهم من رجال الشرطة- خلال مظاهرات في شوارع مكسيكو احتجاجا على سياسات حكومة الرئيسة كلوديا شينباو، ودعا إلى هذه المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي ممثلون عن "جيل زد" احتجاجا على عنف عصابات المخدرات وسياسات شينباو الأمنية.

المصدر: الجزيرة

