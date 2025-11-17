نائب جمهوري: ترامب يسعى لحماية أصدقائه الأثرياء بقضية إبستين

اتهم النائب الأميركي الجمهوري توماس ماسي الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى حماية أصدقائه الأثرياء من خلال منع نشر وثائق ضمن قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وتزامن ذلك مع دعوة ترامب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي للتصويت لصالح نشر الملفات المتعلقة بالملياردير جيفري إبستين، متراجعا بذلك عن موقفه الرافض لمثل هذه الخطوة، وهو ما كلفه صدعا بينه وبين قاعدته الانتخابية في حركة "لنجعل أميركا قوية مرة أخرى".

وفي وقت سابق أمس الأحد، قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأميركية "ليس لدينا ما نخفيه، وحان الوقت للديمقراطيين للتخلي عن هذه الكذبة التي ألّفها متطرفون يساريون".

وفي لقاء مع قناة "أي بي سي نيوز" الأميركية أمس أشار ماسي إلى أنه يعتقد أنه لن تنشر وثائق التحقيقات الجارية في قضية إبستين المتهم بإدارة شبكة دعارة تضم فتيات قاصرات.

يحاول حماية أصدقائه

ولدى سؤاله عن محتوى ملف إبستين المحتمل وسبب تردد ترامب بشأنه، أجاب ماسي بأنه لا يعتقد أن ترامب مذنب، مستدركا أنه "يحاول حماية مجموعة من أصدقائه الأثرياء والنافذين المليارديرات، ومتبرعي حملته الانتخابية، ودائرته الاجتماعية".

وأوضح أن أكثر من 100 نائب جمهوري من أصل 219 قد يصوتون لصالح نشر ملفات إبستين في مجلس النواب الأميركي المتوقع انعقاده الأسبوع الجاري، داعيا الجمهوريين المترددين إلى إعادة النظر في مواقفهم.

ويسود غموض بشأن ما سيقرره ترامب، إما بالموافقة على نشر جميع ملفات القضية أو استثناء عدد منها، ولا سيما تلك المتعلقة بأصدقائه الأثرياء.

وكان ترامب صديقا لإبستين لسنوات، لكن العلاقة بينهما توترت قبل نحو عقدين، وأكد ترامب أن الخلاف بينهما حصل قبل سنوات من افتضاح أمر جرائم إبستين.

وحضر ترامب مناسبات اجتماعية مع إبستين في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.

وأدت وفاة إبستين إلى تأجيج الكثير من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات محرجة تتعلق بمجموعة من الشخصيات البارزة.