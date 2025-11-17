قتلى وجرحى بقصف روسي شرقي أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين -بينهم 3 أطفال- في ضربات صاروخية روسية استهدفت منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال فيتالي كارابانوف رئيس الإدارة العسكرية في مدينة خاركيف في منشور على تليغرام إن الجيش الروسي نفذ ضربتين صاروخيتين على مركز مدينة بالاكليا.

وأضاف كارابانوف أنه وفقا للمعلومات الأولية قُتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون، بينهم أطفال، وتم نقل 9 منهم إلى المستشفيات، وأكد أن إصابات أخرى محتملة قد تكون لم تعلن بعد.

وكان أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف صرّح في وقت سابق بأن من بين الجرحى فتاة تبلغ 14 عاما وفتى يبلغ 12 عاما ورجلا يبلغ 61 عاما.

وتستهدف روسيا الأراضي الأوكرانية بشكل شبه يومي بهجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

وقُتل 7 أشخاص بعد أن قصفت روسيا مباني سكنية في أنحاء العاصمة كييف يوم الجمعة الماضي، تزامنا مع تكثيف موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية قبيل فصل الشتاء.

وعلى جبهات المواجهة، أعلن الجيش الروسي أمس الأحد سيطرته على قريتين في زاباروجيا جنوبي أوكرانيا حيث تواصل قواته تقدمها البطيء، في حين تسعى كييف إلى الاحتفاظ بمدينة بوكروفسك الواقعة شرقا.