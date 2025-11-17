فودافون تحذّر عملاءها الألمان من المكالمات الاحتيالية

وجّهت شركة فودافون تحذيرات على نطاق واسع لحماية مستخدمي الهاتف المحمول في ألمانيا من أن يقعوا ضحايا لعمليات ينفذها محتالون.

وقالت الشركة إنه تم عرض رسالة "احذر: احتيال محتمل!" عبر الهواتف المحمولة في ألمانيا في حوالي 41 مليون مكالمة بين نهاية أبريل/نيسان الماضي، ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي المتوسط، توجّه الشركة نحو 210 آلاف تحذيرا يوميا لمستخدمي الهواتف المحمولة، لكن في الفترة الأخيرة ارتفع عدد التحذيرات بصورة طفيفة.

وتهدف التحذيرات إلى ضمان أن يتحلّى من يتلقون المكالمات بالحذر ولا يكشفون عن بيانات شخصية أو يسلمون أموالا للمتصلين الذين يطلبون منهم ذلك.

كما حذّرت الشركة أيضا من مكالمات الاحتيال، وخاصة من الأرقام التي تظهر لأصحاب الهواتف على أنها أجنبية، إذ غالبا ما يتم عن طريقها خداع الناس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وصل معدل قبول المكالمات -البالغ عددها 41 مليون التي تم إصدار تحذيرات بشأنها- إلى حوالي 12% فقط.

ويشار إلى أن ألمانيا تشن منذ فترة حملة واسعة على شبكات الاحتيال التي تنتشر بشكل واسع في البلاد، وتنفذ هجمات إلكترونية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات عن اعتقال 18 شخصا من شبكة دولية للاحتيال وغسل الأموال تسببت في أضرار مالية تقدر بنحو 300 مليون يورو (نحو 344 مليون دولار) بين عامي 2016 و2021، من خلال اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيفة، وبمساعدة مزوّدي خدمات دفع داخل ألمانيا.