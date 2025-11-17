ترامب: سنبيع السعودية طائرات إف 35

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستبيع السعودية طائرات حربية من طراز إف 35، وذلك قبيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميل إلى دعم بيع مقاتلات إف-35 أميركية الصنع للسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض غدا الثلاثاء.

وأضاف المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، أن ترامب من المحتمل أن يدعم الصفقة وأنه "يريد التحدث مع ولي العهد بشأن ذلك غدا، وبعد ذلك سنتخذ قرارا".