شهيدان بنيران الاحتلال في غزة واغتيال قيادي بالمقاومة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الاثنين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، كما اغتالت قوات الاحتلال قياديا في أولوية الناصر صلاح الدين قرب دير البلح، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

فقد أفاد مصدر طبي باستشهاد طفل بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في الحي نفسه مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين، ووصف مصدر طبي في المستشفى المعمداني جروح أحدهما بالخطيرة.

ومساء اليوم، أصيب 10 فلسطينيين إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنابل أمام مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وشمال القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران مسيّرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا.

وجنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة فلسطيني وابنته جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة تقع خلف الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل في حادثتين منفصلتين اليوم مسلحين اثنين بزعم اقترابهما من قواته في منطقة الخط الأصفر بغزة.

والخط الأصفر يرمز إلى الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد ارتكبت إسرائيل انتهاكات واسعة للاتفاق، إذ قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين، ومازالت مستمرة في تنفيذ عمليات نسف كبيرة للمباني السكنية في عدة مناطق بالقطاع المدمر.

عملية اغتيال

في غضون ذلك، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أن قوات الاحتلال اغتالت صباح اليوم القيادي الميداني وسيم عبد الهادي (أبو العبد) قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت ألوية الناصر إن قوات خاصة إسرائيلية اغتالت وسيم، ووصفت هذه العملية بالجبانة والغادرة.

وأضافت أن القيادي الشهيد كان أحد أبرز قادة ومؤسسي مجموعات أحفاد الناصر، وساهم في تطوير أدائها، كما قام بدور بارز في العديد من المهام الجهادية خلال معركة طوفان الأقصى.

وأكدت ألوية الناصر صلاح الدين أن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومين تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها.

ووفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع، أسفرت حرب الإبادة على غزة عن استشهاد 69 ألفا و483 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و706 آخرين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.