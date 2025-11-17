شاهد.. لحظة تحطم طائرة تقل وزير المناجم الكونغولي

نجا وزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية لويس واتوم كامبابا والوفد المرافق له، صباح اليوم الاثنين، من حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار كولويزي بمقاطعة لوالابا جنوبي البلاد، دون تسجيل إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وقالت مصادر محلية إن الطائرة، وهي من طراز "إمبراير إي آر جي 145" تابعة لشركة "إيرجيت أنغولا" كانت تقل كامبابا من مدينة لوبومباشي إلى كولويزي، حيث هبطت قبل عتبة المدرج مما أدى إلى انهيار عجلاتها الرئيسية وخروجها عن المسار، قبل أن تشتعل النيران في ذيلها.

وتمكنت فرق الطوارئ من إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 29 شخصا، بينهم وزير المناجم، فيما احترقت الطائرة بالكامل.

تحطم طائرة تقل وفدا مرافقا لوزير المناجم في جمهورية #الكونغو الديمقراطية أثناء هبوطها في مطار كولويزي بمقاطعة لوالابا، دون وقوع إصابات بين الركاب.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ngdb3vfan2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2025

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد من الطائرة بينما هرع مواطنون وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

ويأتي الحادث بعد أقل من 48 ساعة على كارثة انهيار منجم في منطقة كالاندو قرب قرية مولوندو، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 49 من عمال المناجم الحرفيين.

وكان الوزير الكونغولي قد توجه إلى المنطقة لتفقد موقع الكارثة وتقديم التعازي لأسر الضحايا في مهمة وُصفت بأنها إنسانية وطارئة.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق موسع لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، وسط ترجيحات بوجود خلل فني في عملية الهبوط.