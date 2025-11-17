سحب محولات كهربائية بمنطقة عراقية بعد خسارة مرشح للانتخابات يشعل المنصات

تسببت نتائج الانتخابات النيابية العراقية في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات تزعم سحب محولات كهربائية من منطقة أبو غريب، عقب خسارة المرشح بركات العرسان عن حزب تقدم.

حيث تحولت القصة إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا في العراق، بين اتهامات الأهالي ونفي عشيرة المرشح، والحديث عن استغلال الخدمات بالدعاية الانتخابية.

كيف بدأت قصة المحولات؟

يذكر أنه في الأسبوع الماضي تنافس أكثر من 7 آلاف مرشح عراقي على 329 مقعدا بالبرلمان في سادس انتخابات تُجرى منذ عام 2003.

ومن بين هؤلاء المرشحين كان العرسان عن حزب تقدم، وكان حزبه قد حلّ في المرتبة الثانية وفق النتائج الأولية، لكنه خسر مقعده النيابي، حسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وبعد إعلان النتائج، ظهرت فيديوهات على منصات عراقية توثق قيام جهات تابعة للمرشح بسحب عدة محولات كهرباء من بعض أحياء أبو غريب، كان قد وضعها هناك خلال حملته الانتخابية.

تبادل اتهامات بسرقة المحولات

أما وسائل الإعلام المحلية، فقد نقلت عن سكان المنطقة قولهم إن سحب المحولات جاء بعد امتناعهم عن التصويت للمرشح، مؤكدين أن هذه المحولات نُصبت خلال الحملة الانتخابية لتحسين الخدمة وكسب أصوات الأهالي.

وقال بعض الأهالي إن عشيرة المرشح اتهمتهم بسرقة المحولات، لكنهم نفوا ذلك بشكل قاطع، موضحين أنهم ساهموا من أموالهم الخاصة في دعم عملية نصب هذه المحولات سابقا.

في المقابل، ظهر أفراد من عشيرة العرسان في مقطع فيديو نفوا فيه تماما قيام المرشح أو أي جهة تابعة له بسحب المحولات.

وقالوا في بيان مصوّر إن ما جرى هو "اتهامات باطلة"، وإن العشيرة ليست طرفا في أي عملية نقل أو تفكيك للمحولات الكهربائية في المنطقة.

كيف تفاعل العراقيون؟

أشعلت القضية موجة كبيرة من التعليقات في العراق عبر منصات التواصل، حيث طالب عدد من المعلقين بفتح تحقيق من قبل القضاء وهيئة النزاهة، معتبرين أن الحادثة تظهر هشاشة الضوابط التي تحكم الحملات الانتخابية وسط تساؤلات عن مشروعية استخدام البنى التحتية والخدمات العامة كأداة للدعاية الانتخابية.

واعتبر الناشط همام أن ما حدث يكشف أن أغلب المرشحين يسعون لمصالحهم الشخصية لا لخدمة المواطنين، فكتب:

هذا يوضح للجميع إنو أغلب المرشحين يعملون لأجل مصالحهم الشخصية وليس لأجل الشعب والمواطن قليل من يعمل لأجل مصلحة الشعب إن فاز وإن لم يفز.

أما الناشط عدنان فاعتبر أن هذا الملف يجب أن يكون بيد الدولة فقط، متسائلا عن كيفية وصول هذه المحولات لمرشح أصلا. فغرد:

والله عجيب يعني المفروض محولات الكهرباء ملفها بيد الدولة فقط شنو مرشح يستخدم محولات الكهرباء للأغراض والدعاية الانتخابية شلون (كيف) أخذهن منو باعهن عليه. بلد فوضى كلن بكيفه.

وفي المقابل، دافع الناشط محمد عن موقف المرشح، مفسرا إياه بأنه قدّم مبلغا من ماله الخاص باتفاق مسبق مع الأهالي، وأن من حقه استعادتها بعد أن خذلوه.. فكتب:

الحق يقال ورغم أني ما مقتنع، إذا متفق مع المنطقه تنتخبوني أجلب الكم محولة من جيبي مالي الخاص وافقتو وبعدين غدرتو بي هذا حقه.

أما الناشط أبو مجتبى فطالب بفتح تحقيق قضائي لمعرفة ما إذا كانت المحولات حكومية أم ضمن إطار المال السياسي، فغرد:

هاي المفروض القضاء العادل يحقق بيها والنزاهة تتحقق هل المحولات حكومية كانت أم من المال السياسي؟

موقف المرشح العراقي

من جانبه، لم يصدر عن المرشح العراقي بركات العرسان تعليقا مباشرا على قضية المحولات، لكن قبل أيام من انتشار الفيديوهات نشر على حسابه في فيسبوك رسالة قال فيها: