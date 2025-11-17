حزب العمال الكردستاني يعلن انسحابه من منطقة حدودية بشمال العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين أنه سحب قواته من منطقة الزاب المحاذية لتركيا في شمال العراق، مشيرا إلى إن هذه خطوة تهدف لدعم مسار السلام مع أنقرة.

وقال الحزب -في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقربة منه- إنه سحب مقاتليه من منطقة الزاب الإستراتيجية في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مناطق أخرى ملائمة، مضيفا أنه بهذا الانسحاب لم يعد هناك خطر نشوب صراع في هذه المنطقة.

وتابع أن هذه الخطوة تظهر التزامه بعملية السلام مع تركيا، وتشكل مساهمة عملية مهمة في نجاح هذه العملية.

كما قال حزب العمال الكردستاني، الذي حلّ نفسه قبل أشهر وبدأ التخلي عن أسلحته، إن سحب المقاتلين من منطقة الزاب سيسهم في حل القضية الكردية وتحقيق السلام والديمقراطية في تركيا، وفق تعبير البيان.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن الحزب أواخر الشهر الماضي سحب جميع قواته من الأراضي التركية إلى شمال العراق، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تجنب الصدامات العسكرية وتهيئة مناخ مناسب لعملية السلام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان منطقة الزاب أن المنطقة شبه خالية من السكان وتضم فقط مقاتلين من حزب العمال الكردستاني وقوات تركية، بالإضافة إلى بعض رعاة الأغنام خلال فصل الصيف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي وآخر من حزب سياسي كردي أن الحكومة التركية تعمل على إعداد قانون جديد يتيح عودة الآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين الأكراد إلى ديارهم من مخابئهم في شمال العراق.

وخلال السنوات العشر الماضية، لجأ معظم مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنت العديد من العمليات العسكرية ضدهم.

وفي إطار عملية السلام التي انطلقت عام 2024، أعلنت قيادة الحزب في مايو/أيار من العام الماضي حلّ التنظيم وإنهاء العمل المسلح.

إعلان

وخاض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا استمر نحو 4 عقود وأسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص.