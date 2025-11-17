ترامب يخطط للقاء ممداني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يخطط للقاء عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، مضيفا أنهما "سيتوصلان إلى حل"، في مؤشر على احتمال انفراج العلاقات بين الرئيس الجمهوري والنجم السياسي الديمقراطي اللذين صور كل منهما الآخر على أنه خصم سياسي.

وصرح ترامب للصحفيين -أمس الأحد- في أثناء استعداده للعودة إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا: "أود أن أقول إن عمدة نيويورك يرغب في لقائنا. سنعمل على إيجاد حل، ونريد أن نرى كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة إلى نيويورك".

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، بعد ذلك بوقت قصير، أن ترامب كان يشير إلى ممداني، وقالت إنه لم يتم تحديد موعد لمثل هذا الاجتماع.

ولطالما انتقد ترامب ممداني بشدة، ووصفه بأنه "شيوعي"، متوقعا "دمار مدينته نيويورك في حال انتخاب الاشتراكي الديمقراطي".

كما سبق أن هدد ترامب بترحيل ممداني، المولود في أوغندا وحصل على الجنسية الأميركية كما سبق، وهدد بسحب التمويل الفدرالي من مدينة نيويورك.

وانتقل ممداني من عضو مجلس نواب مغمور إلى نجم على وسائل التواصل الاجتماعي ورمز للمقاومة ضد ترامب خلال حملته الانتخابية لرئاسة البلدية.

واعتمد ممداني في حملته على مجموعة من السياسات التقدمية ورسالة واضحة في معارضتها للأجندة العدوانية المناهضة للهجرة التي أطلقها ترامب في ولايته الثانية في البيت الأبيض.

واستقطب الشاب (34 عامًا) شريحة واسعة من سكان نيويورك، وهزم أحد أهم رموزها السياسية، الحاكم السابق أندرو كومو، بفارق يقارب 9 نقاط مئوية.

وفي خطاب فوزه ليلة الانتخابات، قال ممداني إنه يريد من نيويورك أن تظهر للبلاد كيفية هزيمة الرئيس.

ولكن في اليوم التالي، في أثناء حديثه عن خططه "لتحصين نيويورك ضد ترامب" بمجرد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، قال العمدة الجديد أيضًا إنه مستعد للعمل مع أي شخص، بما في ذلك الرئيس إن كان ذلك سيساعد سكان نيويورك.

ولم يدل ممثلو ممداني بتعليق فوري ليلة الأحد على تصريحات ترامب، لكن متحدثا باسمه أشار إلى تصريحات العمدة المنتخب الأسبوع الماضي عندما قال إنه يعتزم التواصل مع البيت الأبيض، "لأن هذه العلاقة ستكون حاسمة لنجاح المدينة".