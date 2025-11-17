بوركينا فاسو تعلن الحرب على ظاهرة التسوّل

أطلقت السلطات في بوركينا فاسو حملة جديدة تستهدف الحد من انتشار التسوّل في العاصمة واغادوغو، في خطوة وُصفت بأنها "إعادة الانضباط إلى الفضاء العام".

وقامت فرقة أمنية خاصة هذا الأسبوع بتوقيف نحو 10 متسوّلين من شوارع العاصمة، قبل أن يتم اقتيادهم إلى ورشات مبادرة "فاسو ميبو" (أي "نبني الفاسو")، حيث شاركوا في أعمال رصف الطرق وتنظيف القنوات.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر هؤلاء المتسوّلين وهم يحملون المعاول والمجارف أثناء العمل، في مشهد أثار جدلا بين مؤيدين يعتبرونه "إعادة إدماج اجتماعي"، ومعارضين يرونه "إجراء قسريا".

تحذيرات قضائية ضد استغلال الأطفال

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة في بوركينا فاسو بيانا حذرت فيه من استغلال الأطفال في التسوّل تحت غطاء التعليم الديني.

وجاء التحذير عقب توقيف أحد المعلمين بتهم تتعلق باحتجاز وضرب طفل يبلغ من العمر (13 عاما).

وأكد البيان أن أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال لن يُسمح به، وأن القضاء سيتخذ إجراءات صارمة ضد من يحوّل فضاءات التعليم إلى بيئة استغلال.

من جهته، التقى وزير العمل الإنساني نهاية الأسبوع الماضي جمعية معلمي القرآن، حيث عرض عليهم مشروعات زراعية ومبادرات اقتصادية تهدف إلى توفير بدائل تمويل عملية للمدارس القرآنية وطلابها.

وشدد الوزير على أن القانون يحظر التسوّل بجميع أشكاله، داعيا إلى التعاون من أجل إيجاد حلول مستدامة لهذه الظاهرة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل نقاش متجدد داخل بوركينا فاسو حول العلاقة بين التعليم الديني التقليدي وظاهرة التسوّل، إذ يرى مراقبون أن معالجة الظاهرة تتطلب إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة، وليس فقط تدابير أمنية.