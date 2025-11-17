انهيار منجم يودي بحياة 32 عاملا جنوب الكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن 32 من عمّال المناجم الحرفيين مصرعهم السبت إثر انهيار وقع في أحد مواقع استخراج الكوبالت بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين في المنطقة.

ووقع الانهيار في موقع كالاندو داخل محجر "مولوندو" قرب مدينة كولويزي، وهو موقع تستغله رسميا شركة "باجيكلم".

وقال وزير الداخلية في المقاطعة، روي كاومبا مايوندي، إن "المنقبين غير النظاميين اقتحموا الموقع رغم الحظر المفروض بسبب الأمطار الغزيرة ومخاطر الانهيارات"، مضيفا أن "عبورهم المتعجل تسبب في انهيار جسر بدائي أقاموه فوق خندق مغمور بالمياه".

وأوضح المسؤول أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن 32 جثة من تحت الركام، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة.

روايات متباينة

من جهته، أشار تقرير صادر عن الهيئة الحكومية "سايماب" (المعنية بدعم التعاونيات المنجمية) إلى أن حالة من الذعر اندلعت بين العمال عقب تدخل عسكري في الموقع، مما أدى إلى تدافع وسقوط جماعي تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

ونشرت لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة صورا تُظهر عمالا وهم ينتشلون جثثا متكدسة في قاع الخندق، بينما بدا ما لا يقل عن 17 جثة مسجاة على الأرض قرب مكان الحادث.

خلفية اقتصادية

تُعد الكونغو الديمقراطية المنتج الأكبر للكوبالت في العالم، إذ توفر أكثر من 70% من الإمدادات العالمية لهذا المعدن الحيوي المستخدم في صناعة بطاريات الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية.

ورغم هيمنة الشركات الصناعية الكبرى على الإنتاج، يعمل أكثر من 200 ألف شخص في التنقيب اليدوي غير النظامي، غالبا في ظروف خطرة وبدون حماية قانونية أو اجتماعية.

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددا على المخاطر التي يواجهها آلاف المنقبين الحرفيين في الكونغو الديمقراطية، حيث تتكرر الانهيارات والانفجارات في مواقع التعدين غير النظامية، وسط مطالبات محلية ودولية بتشديد الرقابة وتحسين ظروف العمل.