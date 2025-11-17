العفو الدولية تنتقد حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر غيابيا بحق رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة ووزير الداخلية الأسبق أسد الزمان خان كمال، بعد إدانتهما بجرائم ضد الإنسانية على خلفية قمع الانتفاضة الطلابية عام 2024.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار إن الحكم والمحاكمة "غير عادلين"، مؤكدة أن تحقيق العدالة لضحايا الانتفاضة التي قُتل فيها نحو 1400 شخص لا يتحقق عبر عقوبة الإعدام، بل عبر إجراءات "مستقلة ومحايدة" تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشارت كالامار إلى أن المحاكمة الغيابية جرت بسرعة "غير مسبوقة"، وأن دفاع حسينة لم يُمنح الوقت الكافي، ولم يُسمح له باستجواب الأدلة المتناقضة، معتبرة أن ذلك يعزز المخاوف بشأن نزاهة العملية القضائية.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في يوليو/تموز 2024 ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية استخدمت فيها السلطات القوة غير المشروعة ضد متظاهرين أغلبهم سلميون. وفرّت حسينة إلى المنفى في نيودلهي منذ أغسطس/آب 2024، وتقول إن القضية ذات دوافع سياسية.

وتنتقد العفو الدولية منذ سنوات "المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش" بسبب ما تعتبره محاكمات مسيّسة وافتقارا للعدالة وفرضا متكررا لأحكام الإعدام.