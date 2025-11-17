الشيباني يبحث في بكين تعزيز العلاقات السورية الصينية

قالت وزارة الخارجية السورية -اليوم الاثنين- إن الوزير أسعد الشيباني التقى في العاصمة الصينية بكين نظيره الصيني وانغ يي وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين، وقد جاءت تلبية لدعوة من بكين.

وقالت الصين اليوم إنها مستعدة للمساهمة في أمن سوريا واستقرارها، وستبحث المشاركة في إعادة بناء اقتصادها.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. pic.twitter.com/hjR96aiHQR — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) November 17, 2025

يذكر أن الشيباني قال في تصريحات سابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن سوريا أعادت تصحيح العلاقات مع الصين "التي كانت تقف سياسيا إلى جانب نظام (بشار) الأسد البائد، وتستخدم الفيتو لصالحه".

وأكد أن سوريا "بحاجة إلى الصين في هذه المرحلة من أجل إعادة الإعمار".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى سوريا الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، إلى تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح على الساحة الدولية، وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.