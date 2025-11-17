روسيا تعترف بوجودها العسكري في 6 دول أفريقية

أكد تقرير للتلفزيون الرسمي في روسيا أن الجيش الروسي ينشط في 6 دول أفريقية، في اعتراف نادر بمدى الوجود العسكري الرسمي لموسكو بالقارة الأفريقية.

وقال مراسل للتلفزيون الرسمي في تقرير بُثّ أمس الأحد "ينشط ضباط وجنود من وحدة القوات المسلحة الروسية في 6 دول أفريقية". وذكر التقرير مالي فقط ولم يحدد بقية هذه الدول.

وكانت تقارير قد أشارت إلى إرسال جنود أو مدربين عسكريين روس إلى ليبيا وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتقول موسكو إن قواتها تساعد العديد من الحكومات الأفريقية في التصدي لحركات إسلامية مسلحة.

الفيلق الأفريقي

وأكد تقرير التلفزيون الرسمي أن ما يسمى الفيلق الأفريقي تابع لوزارة الدفاع الروسية.

وقد تولى الفيلق الأفريقي مهام مجموعة فاغنر المسلحة في أنحاء أفريقيا، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية بمنطقة الساحل في يونيو/حزيران الماضي.

وتم تفكيك مجموعة فاغنر وإعادة هيكلتها بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة غامض خلال أغسطس/آب 2023 في أعقاب تمرد قصير الأمد ضد موسكو. وكانت قوات فاغنر تقاتل في أوكرانيا ثم نُشرت في أنحاء أفريقيا.

وقال تقرير التلفزيون الرسمي إن معظم جنود الفيلق الأفريقي المنتشرين هناك هم "من قدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة"، وهو المصطلح الذي تستخدمه روسيا للإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وظهر في إحدى اللقطات علم يحمل شعارا يشبه شعار جمجمة مجموعة فاغنر، داخل ما قال المراسل إنه قاعدة روسية في مالي.