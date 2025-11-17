الجيش الإسرائيلي ينفذ توغلين في ريف القنيطرة

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، توغلين في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، قبل انسحابه من المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة في القطاع الأوسط من القنيطرة، وذلك بعد توغلها في المنطقة باستخدام سيارتي دفع رباعي.

وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال انسحبت بعد فترة وجيزة.

وتوغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابة و4 سيارات في قرية أم عظام وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتدين سوريا هذه الاعتداءات وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن طبيعة التوغل اليوم وما نتج عنه، إلا أن دمشق تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

والأحد، توغلت 5 آليات عسكرية إسرائيلية في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة، ثم انسحبت بعد فترة وجيزة.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي عمليات توغل على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة والجولان المحتل.