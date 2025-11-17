الاحتلال يصيب شابين بالقدس ويدهم مناطق بالضفة الغربية

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال شرق القدس، في حين نفذت عمليات هدم ومداهمة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابين فلسطينيين أصيبا، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال شرق القدس.

وأفادت الجمعية بأن أحد المصابين تعرض لإصابة في الخاصرة، وتلقى العلاج الأولي قبل نقله إلى أحد مستشفيات رام الله، في وقت لم تُعرف فيه تفاصيل إضافية عن حالته.

وبحسب مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب قرب الجدار العازل.

وتُسجّل هذه المنطقة إصابات متكررة بين العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم عبور الجدار بحثا عن فرص عمل داخل إسرائيل.

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/TMVue10YE6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2025

حواجز عسكرية بالقدس

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر محلية أن الاحتلال أقام حاجزا في حي وادي الربابة بسلوان، واحتجز شابين وفتش مركبات، في حين نصبت القوات حاجزا آخر في الشيخ جراح وأعاقت حركة مرور المواطنين والمركبات.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون فجرا تجمع "التبنة" البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس، حيث رشقوا منازل وممتلكات الأهالي بالحجارة.

ومنذ أسابيع، يتعرض تجمّع "التبنة" البدوي لسلسلة اعتداءات، بينها تشغيل مكبرات صوت ليلية والتجول قرب المساكن بمركبات جبلية، في مسعى لإجبار السكان على الرحيل.

الاحتلال يفجر كهفا ويعتقل فلسطينيا بعد تسلل قوة خاصة إلى ضاحية ذنابة بطولكرم.. ماذا حدث؟ pic.twitter.com/CYVi4PYzyZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2025

تفجير مغارة قديمة

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين قريتي دير ابزيع وعين عريك غرب المدينة، ووزعت إخطارات بهدم عدد من المنازل.

كما نفذت القوات اقتحامات في قريتي المدية غرب رام الله، والمغير شمال شرقها، تخللتها عمليات مداهمة وتفتيش دون تسجيل اعتقالات.

وفي طولكرم، فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم مغارة قديمة تعود إلى ما قبل عام 1967، تقع في ضاحية ذنابة شرق المدينة، مما أدى إلى تضرر منازل مجاورة وتكسر نوافذها وأبوابها نتيجة الانفجار.

ووفق شهود عيان، فقد دهمت القوات منازل عائلة فلسطينية ليلا واحتجزت سكانها قبل إجبارهم على مغادرة المنطقة بحجة تنفيذ تفجير.

وأشار مواطنون إلى أن القوات رافقتها كلاب بوليسية خلال التفتيش واعتقلت طبيبا بيطريا (26 عاما) واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي بلدة عنبتا شرق طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم أسيرا محررا، أفرج عنه حديثا بعد اعتقال إداري دام عامين، بعد مداهمة منزله.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم دوار تقوع الغربي ومدخل مراح رباح في محافظة بيت لحم، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة. كما اقتحمت عددا من المنازل في بلدة زعترة شرق المدينة، جرى تفتيشها دون إعلان عن اعتقالات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين من مخيم بلاطة، عقب حملة مداهمات واسعة شملت اقتحام منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1071 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.