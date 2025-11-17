المحكمة ببنغلاديش تدين الشيخة حسينة بقضية قمع انتفاضة الطلاب

أدانت محكمة في بنغلادش اليوم الاثنين رئيسة الوزراء السابقة لشيخة حسينة واجد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مختتمة بذلك محاكمة استمرت لأشهر، وذلك بعد تحذيرات من ابنها ساجيب واجد بأن المحكمة قد تصدر على الأرجح حكما بالإعدام بحق والدته.

وخلصت المحكمة إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي.

وكان ابنها ساجيب واجد حذر في وقت سابق اليوم من أن المحكمة في بنغلاديش ستُصدر على الأرجح حكما بالإعدام بحق والدته، مؤكدا أنها آمنة في منفاها بالهند، مهددا بعرقلة الانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل إذا استمر حظر حزبها.

وجاءت تصريحات واجد لوكالة رويترز أمس الأحد قبل يوم من صدور الحكم المتلفز المقرر لمحكمة داكا ضد حسينة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية قمع احتجاجات عام 2024 التي أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن.

وتعيش حسينة البالغة 78 عاما في المنفى بنيودلهي منذ أغسطس/آب 2024 بعد إنهاء حكمها الذي استمر 15 عاما إثر انتفاضة طلابية، وهي تنفي الاتهامات المنسوبة إليها، وتصف المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.

وشدد واجد على أن أنصار حزب "رابطة عوامي" لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إذا بقي الحظر المفروض على الحزب، قائلا "سنفعل كل ما يلزم، وستزداد احتجاجاتنا قوة"، مضيفا أن استمرار الوضع دون تدخّل دولي قد يقود إلى أعمال عنف قبل الانتخابات.

ومن المرجح أن تؤجج هذه التهديدات التوترات في بنغلاديش، حيث اجتاحت موجة من التفجيرات وهجمات الحرائق المتعمدة العاصمة قبل صدور الحكم والانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل.

وقال واجد من العاصمة الأميركية واشنطن "نعلم تماما ما سيكون عليه الحكم، إنهم يبثونه عبر التلفزيون، سيدينونها، ومن المرجح أن يحكموا عليها بالإعدام"، مضيفا "ماذا عساهم أن يفعلوا بأمي؟ أمي بأمان في الهند، الهند توفر لها الحماية الكاملة".

وكانت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على نوبل محمد يونس قد علقت تسجيل الحزب في مايو/أيار الماضي، وحظرت أنشطته السياسية، مبررة ذلك بمخاطر أمنية وتحقيقات في جرائم حرب بحق قياداته.

ورفض متحدث باسم الحكومة تحذيرات واجد، واعتبر أن أي تحريض على العنف من شخصيات سياسية منفية "عمل غير مسؤول ومستهجن".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة داكا تصعيدا خطيرا في الوضع الأمني، حيث وقعت عشرات الانفجارات وأُحرقت حافلات، في حين اعتُقل نشطاء من الحزب بتهم تخريب، وتحولت المدارس إلى التعليم عن بعد، وانتشرت قوات إضافية على الحدود، مع تشديد نقاط التفتيش وحظر التجمعات.

وبهذا الصدد، قال محلل شؤون جنوب آسيا مايكل كوغلمان لقناة الجزيرة إن حسينة لا تزال "شخصية مثيرة للانقسام"، إذ يمكن لخطاب واحد منها في الهند أن يشعل اضطرابات كما حدث في وقت سابق هذا العام.

وأضاف كوغلمان أن تهديدات نجلها بعرقلة الانتخابات تكشف نية الحزب استخدام العنف في سياق الانتخابات المقبلة.

في المقابل، تواجه حكومة يونس انتقادات بشأن سجلها الحقوقي، إذ وثقت منظمة أودهيكار الحقوقية 40 حالة قتل خارج القانون منذ أغسطس/آب 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2025 رغم وعود بإنهاء عنف الدولة، في حين لا تزال قوات الأمن نفسها المتهمة بارتكاب انتهاكات في عهد حسينة -بما في ذلك كتيبة التدخل السريع شبه العسكرية- تعمل.

ورغم كل ذلك فإن يونس أكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2026، إلى جانب استفتاء على إصلاحات دستورية في اليوم نفسه.