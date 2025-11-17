إيران.. تلقيح للسحب في الخريف الأكثر جفافا

قالت السلطات الإيرانية إنها أجرت عمليات تلقيح للسحب، في ظل موجة جفاف هي من الأسوأ في البلاد منذ عقود.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة إرنا أن عملية التلقيح جرت أول أمس السبت فوق حوض بحيرة أرومية، التي تقع في مناطق جبلية شمالي غربي إيران وتعد الأكبر هناك لكن منسوبها بدأ بالانحسار منذ عام 1995 بسبب الجفاف.

وأفادت إرنا بأن عمليات أخرى ستجري لاحقا في محافظتي أذربيجان الشرقية والغربية.

وتقوم هذه التقنية على الاستمطار من خلال تلقيح السحب بمواد كيميائية مثل يوديد الفضة، علما بأن إيران التي تعاني الجفاف منذ عدة سنوات، أعلنت العام الماضي أنها طوّرت تقنيتها الخاصة بهذا المجال.

وحسب وكالة إرنا، فإن إيران تشهد حاليا "فصل الخريف الأكثر جفافا منذ 50 عاما"، ونقلت عن الأرصاد الجوية الوطنية أن معدل سقوط المطر هذا العام يقل بـ89% عن المتوسط الطويل الأجل.

لكن الوكالة ذاتها أفادت السبت بهطول الأمطار على مناطق عدة في غرب البلاد وشمال غربها، كما بثّت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تُظهر هطول أمطار غزيرة في الأهواز وشوشتار (جنوب غرب)، وكذلك في سلماس وأورميا (شمال غرب) وأبدانان (غرب). وفي بعض المناطق تسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضانات.

ومطلع الشهر الجاري، حذر الرئيس مسعود بزشكيان من أنّه قد يتحتم إجلاء سكان طهران بسبب نقص المياه إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية السنة.

وأوضحت الحكومة لاحقا أن هذا التصريح يهدف إلى تحذير السكان حيال خطورة الوضع، وليس الإعلان عن خطة عملية فعلية.