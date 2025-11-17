ألمانيا ترفع الحظر الجزئي على تسليح إسرائيل

أعلنت الحكومة الألمانية إلغاء قرارها تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والذي أصدرته في أغسطس/آب الماضي خلال حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحفيين "سيتم رفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.. اعتبارا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".

وأضاف هيل أن وقف إطلاق النار الحالي "هو أساس هذا القرار، ونتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وتابع قائلا "هذا يعني أيضا تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واستمرار العملية بشكل منظم، كما هو متفق عليه".

إسرائيل ترحب

ورحبت إسرائيل على الفور بهذا القرار، إذ كتب وزير الخارجية جدعون ساعر على موقع إكس "أرحب بتحرك المستشار(فريدريش) ميرتس لإلغاء القرار المتعلق بالحظر الجزئي". ودعا ساعر "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".

وكانت ألمانيا، وهي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، قد أعلنت تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل الصيف الماضي وسط تصاعد الضغط الشعبي بسبب حرب الإبادة في غزة.

وشمل القرار الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة دون غيرها من الأسلحة.

وأظهر استطلاع نشر في سبتمبر/أيلول الماضي أن 62% من الألمان يرون أن أفعال إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية.