120 جريحا خلال احتجاجات "جيل زد" ضد سياسات رئيسة المكسيك

أصيب 120 شخصا على الأقل بجروح -معظمهم من رجال الشرطة- أمس السبت خلال مظاهرات في شوارع مكسيكو احتجاجا على سياسات حكومة الرئيسة كلوديا شينباوم.

ودعا إلى هذه المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي ممثلون عن "الجيل زد"، احتجاجا على عنف عصابات المخدرات وسياسات شينباوم الأمنية.

وتخطت شعبية شينباوم -التي تولت السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2024- نسبة 70% في عامها الأول، لكنها تواجه الآن انتقادات بشأن سياساتها الأمنية بعد العديد من جرائم الاغتيال، وآخرها كان في ولاية ميتشواكان.

وقال بابلو فاسكيز رئيس الأمن في مدينة مكسيكو للصحفيين "لساعات عدة تواصلت هذه الاحتجاجات وتطورت بشكل سلمي، إلى أن بدأت مجموعة من الأفراد الملثمين بارتكاب أعمال عنف".

وأفاد فاسكيز بأن 100 شرطي أصيبوا، منهم 40 احتاجوا إلى تلقي العلاج في المستشفى بسبب الكدمات والجروح، في حين أصيب 20 متظاهرا أيضا.

واعتقلت السلطات 20 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقة والاعتداء، بما في ذلك هجوم مزعوم على صحفي، وفقا لفاسكيز.

ورفع العديد من المتظاهرين راية القراصنة المأخوذة من مسلسل المانغا الياباني الشهير "وان بيس"، والتي تحولت إلى رمز للاحتجاجات الشبابية العالمية.

كما رفعوا لافتات حملت شعار "كلنا كارلوس مانزو" أو رئيس بلدية أوروابان في ميتشواكان الذي اغتيل في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد أن قاد حملة ضد عصابات تهريب المخدرات.

وارتدى العديد من المشاركين في المظاهرة التي شقت طريقها عبر شوارع رئيسية في وسط العاصمة قبعات تشبه قبعة مانزو، لكن أرملة رئيس البلدية نأت بنفسها عن احتجاجات السبت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شككت شينباوم في دوافع المظاهرة، قائلة في مؤتمرها الصحفي الصباحي الدوري إن الدعوة للاحتجاج "غير منظمة" و"مدفوعة الثمن"، مشيرة إلى أن "هذه حركة مدعومة من الخارج ضد الحكومة".

وتجمّع المتظاهرون أمام القصر الوطني في مدينة مكسيكو حيث تقيم شينباوم، وحطموا بعض الأسوار المعدنية التي تحيط بالمبنى.

واستخدمت الشرطة -التي تحمي القصر- الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.

وهتف البعض في وجه رجال الشرطة "كان يجب أن تحمي كارلوس مانزو بهذه الطريقة"، في حين قام مئات الشبان برشقهم بمقذوفات.