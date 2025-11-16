وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الصين بأول زيارة رسمية

قالت السلطات السورية إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه اليوم الأحد إلى الصين، في أول زيارة رسمية لمسؤول في حكومة الرئيس أحمد الشرع.

وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن الشيباني سيتوجه إلى جمهورية الصين الشعبية، في أول زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الشيباني في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية عزمه إجراء أول زيارة رسمية إلى الصين بداية نوفمبر/تشرين الثاني تلبية لدعوة من بكين.

وقال الشيباني حينها "أعدنا تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت تقف سياسيا إلى جانب نظام بشار الأسد البائد وتستخدم الفيتو لصالحه"، وأكد أن سوريا بحاجة إلى الصين في هذه المرحلة من أجل إعادة الإعمار.

يأتي ذلك في إطار تحول مسار العلاقات بين البلدين، ولا سيما أن بكين كانت من الدول الداعمة للنظام السابق، وأعلنت رفع مستوى العلاقات الثنائية معه إلى شراكة إستراتيجية خلال زيارة أجراها الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الصين في سبتمبر/أيلول 2023.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 تسعى سوريا برئاسة الشرع إلى تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح على الساحة الدولية، وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.